Ankara'da aralarında husumet olan Irak uyruklu kişilerin karıştığı bıçaklı kavgada bir kişi öldü, bir kişi yaralandı.



AA'nın haberine göre, Mamak ilçesi Çağlayan Mahallesi 297. Sokak'ta bulunan parkta bıçaklı kavga ihbarı üzerine polis ve 112 Acil Servis ekipleri olay yerine geldi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz yatan Irak uyruklu Amjad Ahmad'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Olayda yaralanan Irak uyruklu İbrahim Almualla ise ambulansla hastaneye kaldırıldı.