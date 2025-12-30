Habertürk
        Haberler Ekonomi İş-Yaşam 60. Gurme mağazasını açtı - İş-Yaşam Haberleri

        60. Gurme mağazasını açtı

        Sabancı Holding ve Carrefour Grup iştiraki CarrefourSA 60. Gurme CarrefourSA mağazasını hizmete açtı. CarrefourSA CEO'su Kutay Kartallıoğlu "Seçkin ürün gamı, dünya mutfaklarından özel lezzetleri ve gastronomi odaklı alışveriş deneyimiyle öne çıkan Gurme CarrefourSA, misafirlerimize fark yaratan bir mağazacılık anlayışı sunuyor" dedi

        Giriş: 30.12.2025 - 12:23 Güncelleme: 30.12.2025 - 12:24
        60. Gurme mağazasını açtı
        CarrefourSA, 2025 yılının son yatırım hamlesini gerçekleştirdi. Firmadan yapılan açıklamaya göre Gurme CarrefourSA Mağazası, CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu ve icra kurulu üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen açılışla İstanbul Anadolu Yakası’nda hizmete girdi. Yatırımlarına devam eden CarrefourSA, 2025 sonu itibarıyla 77 ilde bayileri de dahil 1250’den fazla mağazaya ulaştı.

        Açıklamada yer alan bilgilere göre toplam 650 metrekarelik alan üzerine kurulan yeni mağaza, modern marketçilik mimarisiyle tasarlandı.

        "KATMA DEĞERLİ YATIRIMLARA DEVAM EDECEĞİZ"

        Yılın son günlerine yaklaşırken premium segmentte önemli bir yatırıma imza atmanın gururunu yaşadıklarını belirten CarrefourSA CEO’su Kutay Kartallıoğlu; ”Gurme CarrefourSA, stratejik büyüme yolculuğumuzda önemli bir yatırım adımı. Değişen tüketici beklentilerini yakından takip ederek, katma değer yaratan konseptlere odaklanıyoruz. Seçkin ürün gamı, dünya mutfaklarından özel lezzetleri ve gastronomi odaklı alışveriş deneyimiyle öne çıkan Gurme CarrefourSA, misafirlerimize fark yaratan bir mağazacılık anlayışı sunuyor. Gurme mağazalarımızla hem premium segmentteki varlığımızı güçlendiriyor hem de kârlı ve sürdürülebilir büyüme hedefimizi destekliyoruz. Bu noktada rahatlıkla söyleyebiliriz ki, 2025 yılı boyunca hayata geçirdiğimiz yatırımlar, uzun vadeli vizyonumuzun ve Türkiye perakende sektörüne duyduğumuz güvenin en somut göstergesi. Biz 32 yıldır olduğu gibi ‘Ne Lazımsa CarrefourSA” anlayışını rehber kabul ederek 2026 yılında da müşteri deneyimini odağımıza alacak, CarrefourSA farkını her noktaya taşımaya devam edeceğiz” dedi.

