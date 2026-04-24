61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar açıklandı!

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nda mücadele edecek takımlar duyuruldu.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 10:28 Güncelleme:
        İşte Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar!

        23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun mücadele edeceği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Çeşme’den Ankara’ya dünya bisikletinin en güçlü ekiplerini ve yıldız isimlerini Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor.

        Yarış boyunca; 5 il, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

        8 gün, 8 etapta büyük yolculuk; 26 Nisan’da Çeşme-Selçuk (148,7 km) etabıyla başlayacak, 27 Nisan’da Aydın-Marmaris (152,8 km) ile devam edecek. 28 Nisan’da Marmaris-Kıran (132,7 km) zirve finişiyle ilk büyük tırmanış sahne alacakken, 29 Nisan’da Marmaris-Fethiye (130,4 km) etabı Akdeniz kıyılarında ilerleyecek. 30 Nisan’da Patara Antik Kenti’nden Kemer’e uzanan 180,7 kilometrelik uzun etapla mücadele derinleşecek. 1 Mayıs’ta Antalya-Feslikan (127,9 km) zirve finişli Kraliçe Etap, genel klasman dengelerini belirleyecek; 2 Mayıs’ta Antalya-Antalya (152,8 km) etabı sprinterlere fırsat sunacak. 3 Mayıs’ta Ankara-Ankara (105,2 km) final etabıyla yarış tamamlanacak.

        DÜNYA BİSİKLETİNİN GÜÇLÜ PELOTONU TÜRKİYE'DE

        TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alacak.

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu takım listesi şöyle:

        UCI WorldTeam kategorisi:

        XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

        UCI ProTeam kategorisi:

        Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Unibet Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

        UCI Continental Team kategorisi:

        İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

        TÜRK TAKIMLARI SAHNEYE ÇIKACAK

        Türkiye’yi temsil eden 4 uluslararası kıta takımı bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda olacak.

        Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından Serdar Anıl Depe'nin (SporToto) yanı sıra Türk bisikletinin simge ve deneyimli isimlerinden Ahmet Örken (SporToto) 2026 yılında 13. kez start alarak TUR tarihinde en fazla katılım gösteren Türk bisikletçi ünvanını alacak.

        Konya Torku Şeker Spor’un aynı zamanda TOHM kadrosunda yer alan ve pist ile yol bisikletinde Avrupa’da kürsü elde eden sporcuları Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı ile son olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Burak Abay ile de genel klasman ve klasman mayoları için mücadele edecek.

        Team Istanbul ekibinde, 2013 Türkiye Turu şampiyonu Natnael Berhane önderliğinde dünyaca ünlü Eritreli bisikletçi Biniam Girmay’ın kardeşi Mewael Girmay, Afrika Uluslar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Awet Aman, 2024 Türkiye Turu genel klasman dördüncüsü Metkel Eyob ve geçtiğimiz sezonu pro seviyede tamamlayan Çekyalı sprinter Tomas Barta yer alacak.

        TUR’a bu yıl ilk kez katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Halil ibrahim Doğan, genç pedal Arda Tekirdağ’ın yanı sıra, sprint etaplarında takıma liderlik edecek Kazak pedal Rudolf Remkhi, ilk Türkiye Turu’nda başarı arayacak.

        LİDER FORMALAR ZİRVEYE TAŞIYACAK

        61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda lider formalar, bu yıl da sponsorlarıyla birlikte yarışın simgesi olacak.

        Türk Telekom sponsorluğundaki turkuaz forma genel klasman liderine, Spor Toto sponsorluğundaki yeşil forma sprinterlere, Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı forma 'Dağların Kralı'na verilecek. TGA - GoTürkiye iş birliğiyle sunulan beyaz forma ise 'Türkiye Güzellikleri' klasmanının liderini temsil edecek. 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda sporcular, bu formalar için mücadele edecek.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Çevre sorunlarına karşı sanat

        Çevre sorunları ve savaşlara karşı farkındalıkta sanatın gücünü kullandı

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        CNN yazdı: ABD'den İran'a karşı yeni plan
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        "Yüzde 100 etkili bir abluka uyguluyoruz"
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        İsrail-Lübnan ateşkesi 3 hafta uzatılacak
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Okan Buruk'un 11. Fenerbahçe derbisi!
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        Maduro operasyonunda görev alıp bahisten 409 bin dolar kazandı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        "Beşiktaş kupa aşkına"
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        Yamaç daha 10 aylıktı... Anne kucağından ölüme gidiş!
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        En etkili isimler Time 100 Galası'nda
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Bekarlığa veda etti
        Bekarlığa veda etti
        15 yaşında kalbine yenildi
        15 yaşında kalbine yenildi
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Zayıflığın sırrı yüzde 80 kuralında!
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        Bu sistemi kim, nasıl kurdu?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        İkizlerin babaları nasıl farklı çıktı?
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        "Çiçek alacağım" diye çağırıp 5 kurşunla öldürmüş!
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        Zorbalığı yargıya taşıyor
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        26 yaşındaki Alev intihar etmemiş! Fail yine en yakını!
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti
        Hayranı Kur'an-ı Kerim hediye etti