61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'na katılan takımlar açıklandı!

23 takım, 27 ülkeden 161 sporcunun mücadele edeceği 61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu, 26 Nisan-3 Mayıs tarihleri arasında Çeşme’den Ankara’ya dünya bisikletinin en güçlü ekiplerini ve yıldız isimlerini Türkiye’de bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Yarış boyunca; 5 il, 20’nin üzerinde ilçe, 60’tan fazla yerleşim geçilerek Türkiye’nin doğal ve kültürel zenginliği dünya sahnesine taşınacak.

8 gün, 8 etapta büyük yolculuk; 26 Nisan’da Çeşme-Selçuk (148,7 km) etabıyla başlayacak, 27 Nisan’da Aydın-Marmaris (152,8 km) ile devam edecek. 28 Nisan’da Marmaris-Kıran (132,7 km) zirve finişiyle ilk büyük tırmanış sahne alacakken, 29 Nisan’da Marmaris-Fethiye (130,4 km) etabı Akdeniz kıyılarında ilerleyecek. 30 Nisan’da Patara Antik Kenti’nden Kemer’e uzanan 180,7 kilometrelik uzun etapla mücadele derinleşecek. 1 Mayıs’ta Antalya-Feslikan (127,9 km) zirve finişli Kraliçe Etap, genel klasman dengelerini belirleyecek; 2 Mayıs’ta Antalya-Antalya (152,8 km) etabı sprinterlere fırsat sunacak. 3 Mayıs’ta Ankara-Ankara (105,2 km) final etabıyla yarış tamamlanacak.

REKLAM

DÜNYA BİSİKLETİNİN GÜÇLÜ PELOTONU TÜRKİYE'DE

TUR 2026’da 3 WorldTeam, 14 ProTeam, 6 Continental Team kategorisinde toplam 23 UCI Takım ve 27 farklı ülkeden 161 sporcu mücadele edecek. TUR 2026’da mücadele edecek takımlar arasında Türkiye’yi temsil eden 4 Kıta Takımı yer alacak.

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu takım listesi şöyle:

UCI WorldTeam kategorisi:

XDS Astana Team (Kazakistan), Alpecin-Premier Tech (Belçika), Team Picnic PostNL (Hollanda)

UCI ProTeam kategorisi:

Burgos-Burpellet-BH (İspanya), Caja Rural-Seguros RGA (İspanya), Equipo Kern Pharma (İspanya), Euskaltel-Euskadi (İspanya), Team Flanders-Baloise (Belçika), Team Novo Nordisk (ABD), Team Polti VisitMalta (İtalya), Solution Tech Nippo Ralli (İtalya), TotalEnergies (Fransa), Unibet Rose Rockets (Fransa), Bardiani CSF 7 Saber (İtalya), Cofidis (Fransa), MBH Bank Ballan CSB (Macaristan), Modern Adventure Pro Cycling (ABD)

UCI Continental Team kategorisi:

İstanbul Team (Türkiye), Konya Büyükşehir Belediye Spor (Türkiye), Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü (Türkiye), Spor Toto Cycling Team (Türkiye), ATT Investments (Çekya), Tarteletto-Isorex Team (Belçika)

TÜRK TAKIMLARI SAHNEYE ÇIKACAK

Türkiye’yi temsil eden 4 uluslararası kıta takımı bu yıl da Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda olacak.

REKLAM

Türk bisikletinin yükselen yıldızlarından Serdar Anıl Depe'nin (SporToto) yanı sıra Türk bisikletinin simge ve deneyimli isimlerinden Ahmet Örken (SporToto) 2026 yılında 13. kez start alarak TUR tarihinde en fazla katılım gösteren Türk bisikletçi ünvanını alacak.

Konya Torku Şeker Spor’un aynı zamanda TOHM kadrosunda yer alan ve pist ile yol bisikletinde Avrupa’da kürsü elde eden sporcuları Ramazan Yılmaz ve Mustafa Tarakçı ile son olimpiyatlarda Türkiye'yi temsil eden Burak Abay ile de genel klasman ve klasman mayoları için mücadele edecek.

Team Istanbul ekibinde, 2013 Türkiye Turu şampiyonu Natnael Berhane önderliğinde dünyaca ünlü Eritreli bisikletçi Biniam Girmay’ın kardeşi Mewael Girmay, Afrika Uluslar şampiyonasını ikinci sırada tamamlayan Awet Aman, 2024 Türkiye Turu genel klasman dördüncüsü Metkel Eyob ve geçtiğimiz sezonu pro seviyede tamamlayan Çekyalı sprinter Tomas Barta yer alacak.

TUR’a bu yıl ilk kez katılan Muğla Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü, Samet Bulut, Mehmet Kanat, Halil ibrahim Doğan, genç pedal Arda Tekirdağ’ın yanı sıra, sprint etaplarında takıma liderlik edecek Kazak pedal Rudolf Remkhi, ilk Türkiye Turu’nda başarı arayacak.

LİDER FORMALAR ZİRVEYE TAŞIYACAK

61. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu’nda lider formalar, bu yıl da sponsorlarıyla birlikte yarışın simgesi olacak.

Türk Telekom sponsorluğundaki turkuaz forma genel klasman liderine, Spor Toto sponsorluğundaki yeşil forma sprinterlere, Türk Hava Yolları sponsorluğundaki kırmızı forma 'Dağların Kralı'na verilecek. TGA - GoTürkiye iş birliğiyle sunulan beyaz forma ise 'Türkiye Güzellikleri' klasmanının liderini temsil edecek. 26 Nisan - 3 Mayıs tarihleri arasında 8 etap ve 1.133,5 kilometrelik parkurda sporcular, bu formalar için mücadele edecek.