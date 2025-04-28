Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Politika
        3.Sayfa
        Eğitim
        Güvenlik
        İnanç
        HT Trend
        Medya
        Ankara
        Teyit
        İstanbul
        Ege
        Çevre
        Tüm Haberler
        Haberler Gündem 6.2 sonrası Bakırköy'de 124 ihbar 5 binaya tahliye

        6.2 sonrası Bakırköy'de 124 ihbar 5 binaya tahliye

        Hem zemin hem de bina stoku bakımından İstanbul'un en riskli ilçelerinden biri olan Bakırköy'de 6,2'lik depremin ardından kaç bina hasar gördü? Dönüşüm ne durumda? Esra Toptaş yazdı…

        Giriş: 28.04.2025 - 16:37 Güncelleme: 28.04.2025 - 16:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        6.2 sonrası Bakırköy'de 124 ihbar 5 binaya tahliye
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Deprem riskinin yüksek olduğu ilçelerden biri olan Bakırköy’de depremin hemen ardından Bakırköy Belediyesi Afet ve Acil Durum Müdahale Merkezinde kriz masası kurdu. Kriz Masasına ulaşan 124 ihbarı değerlendiren ekipler, 5 binada tahliye çalışması gerçekleştirdi, 11 binada da riskli yapı incelemesinde bulundu.

        7’si sabit 12 noktada 360 kişilik ekiple geceyi dışarıda geçiren vatandaşlara 10.000 adet su, 6500 adet çorba, 1300 adet sandviç dağıtımı yaptı. Barınma talebinde bulunan 22 kişiyi otel ve konukevlerinde misafir etti.

        DÖNÜŞÜMDE +1 KAT ARTIŞ

        Bakırköy’de depreme karşı başlatılan kentsel dönüşüm sürecine ilişkin bilgi veren Bakırköy Belediye Başkanı Doç. Dr. Ayşegül Ovalıoğlu, “1999 depreminden sonra, depreme dayanıklı binalar inşa etmek için, 25 yıldır heyecanla beklediğimiz kentsel dönüşüm hasretimiz sona erdi” diye konuştu. Ovalıoğlu şöyle devam etti: “Uzun yıllardır çözülemeyen kentsel dönüşüm sorunumuzu bir yıl gibi kısa bir sürede çözdük. 13 Mart’ta imar planlarımız İBB Meclisimizde onaylandı. Yıllardır binalarınızı dönüştürmenize engel olan pek çok sorunu imar planlarımız sayesinde ortadan kaldırdık. Bu değişiklikle Osmaniye, Yenimahalle Kartaltepe, Zuhuratbaba, Cevizlik, Zeytinlik ve Sakızağacı mahallelerinde +1 kat artışı sağladık. Bakırköy’ün tamamında artık çatı katı olarak nitelendirilen alanlarımız bağımsız birer daire olarak iskan edilebilecek. Ayrıca KİPTAŞ ile de protokole imza attık. Binalarını yenilemek için KİPTAŞ ile anlaşmak isteyen hemşerilerimize önemli avantajlar sağlanacak. Tüm bu saydığım değişikler sayesinde kentsel dönüşüm maliyeti ciddi oranda düşecek.”

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Emniyetten ‘jammer’ açıklaması
        Öldüresiye saldırmış
        Öldüresiye saldırmış
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa'nın ifadesi ortaya çıktı!
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        İspanya ve Portekiz'de elektrikler kesildi
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Mattia Ahmet'in katilinin yaş raporu belli oldu!
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        Dava açıp uzaklaştırma kararı aldı
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        İstanbul'da yaşandı! Motosikletle geldiler! Kahvehanede kanlı infaz!
        “Bant” ifadesi
        “Bant” ifadesi
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Adalı'dan transfer açıklaması!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        Cumhurbaşkanı Erdoğan göçmen sayısını açıkladı
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        46 milyon kişi incelendi! Bilim o soruya cevap verdi
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        25 şüpheli için iddianame hazırlandı
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Sırrı Süreyya Önder ile ilgili açıklama: Başka bir kırılma noktasındayız
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Yeni Papa ne zaman seçilecek?
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Bakan Ersoy: Ankara'nın modern mirası UNESCO'da
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Otomotivde 'jeneratörlü' araç akımı
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Abramoviç'in villası gözaltındaki Onur Soytürk'e soruldu
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Finansal müjdeler art arda geliyor
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        Trabzonspor U19, tarihi finalde Barcelona karşısında!
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"
        "Osimhen için kampanya yapılsın!"