Yaşlılık maaşı bir başka kullanımıyla 65 yaş aylığı ile ilgili toba yasayla düzenlemeye gidildi. Düzenleme öncesinde 65 yaş aylığı yani yaşlılık maaşı 3 ayda bir defa Mart, Haziran, Eylül ve Aralık aylarında yatıyordu. Ancak son yapılan düzenlemeyle 65 yaş aylığı - yaşlılık maaşı ödeme zamanları değişti. Yeni dünleme ise Eylül ayı itibarıyla hayata geçecek. Peki; 65 yaş aylığı - yaşlılık maaşı ne zaman yatacak? İşte cevabı...

65 YAŞ AYLIĞI - YAŞLILIK MAAŞI NE ZAMAN YATACAK?

65 aylığı - yaşlılık maaşı ile ilgili yapılan yeni düzenleme sonrası artık maaşlar 3 aydan 3 aya yatmayacak. Yaşlılık maaşı yeni düzenlemeye göre aydan aya yatacak. Ancak yeni düzenleme Eylül ayından itibaren geçerli olacak. Buna göre Eylül ayında 3 aylıklarını alanlar Ekim ayında yine maaş alacaklar.

Öte yandan Haziran ayında 65 yaş aylığına zam yapıldı. Yapılan zam sonrası 65 yaş aylığı 265,79 liradan 500 liraya çıktı. Yani 65 yaş aylığı alanlar 3 aylık maaşlarını Eylül ayında topluca alacakları için bin 500 lira alacaklar...

65 YAŞ AYLIĞI - YAŞLILIK MAAŞI KİME VERİLİR?

65 yaş aylığı, ya da başka bir kullanımla yaşlılık maaşı 65 yaşını dolduran geliri ve sosyal güvencei bulunmayan yaşlılara verilen maaştır.

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