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65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaç saat? 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ne zaman, saat kaçta bitiyor?

65 yaş üstü için sokağa çıkma izni bugündü. Koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağı uygulanan 65 yaş üstü vatandaşlara haftanın 1 günü dışarı çıkma ve yürüyüş izni veriliyor. Bakan Koca, resmi Twitter hesabından 65 yaş üstü için bir mesaj paylaştı. Peki 65 yaş üstü sokağa çıkma izni kaç saat? İzin saat kaçta bitiyor?

65 yaş üstü

65 yaş üstü sokağa çıkma izni saat kaçta bitecek? sorusu vatandaşların gündeminde. Bu hafta da pazar günü dışarı çıkan 65 yaş üstü vatandaşlar, yürüyüş yaptılar. Gözler ise sokağa çıkma izninin sona ereceği saatte. İşte 65 yaş üstü sokağa çıkma izni ile ilgili detaylar...

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA İZNİ KAÇ SAAT?

İçişleri Bakanlığı yayımladığı genelgeye göre; 65 yaş üstü ve üzeri vatandaşların Pazar günleri dışarı çıkma saatleri 14.00-20.00 olarak belirlendi. Yani 65 yaş üstü vatandaşlar pazar günü toplam 6 saatlik zaman diliminde dışarıya çıkabiliyor.

BAKAN KOCA'DAN 65 YAŞ ÜSTÜ PAYLAŞIMI

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabı üzerinden "65 yaş üstü büyükler, sağ olsunlar, biraz sıkılsalar da tedbirlere uyuyor. Şimdi izne bağlı olarak seyahat hakları var: Memlekete dönüş başladı. Rica ediyorum: Son derece dikkatli olmalı. Otobüse binerken, inerken kalabalığa karışmamalı. EVDE GEÇEN ONCA GÜNÜN NE KIYMETİ KALIR?" dedi.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILACAK MI?

Sokak kısıtlamasının kaldırılmasını sabırsızlıkla bekleyen 65 yaş üstüne Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı. Ancak biraz daha nefes almaları için hazırlanan formüle göre 65 yaş üstünün sokak izninin haftada 2 güne çıkarılması, haziran ortasından sonra da tamamen sonlandırılması planlanıyor.

Sokağa çıkma kısıtlaması olan 65 yaş üstünün gözü önceki gün yapılan Bilim Kurulu toplantısındaydı. Beklenen haber gelmedi ancak evde çok daralan 65 yaş üstünün biraz daha nefeslenmesi için bir ara formüle gidilmesi planlandı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, partisinin Merkez Yürütme Kurulu (MYK) toplantısında “Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Virüsün onlara bulaşma riski yüksek. O nedenle risk grubundaki vatandaşlarımıza özel ihtimam gösteriyoruz” dedi. 65 yaş ve üzeri vatandaşların evde kalmasının önemini vurgulayan Erdoğan, onlar için yapılan yeni çalışmayı anlattı.

Buna göre 65 yaş üstü vatandaşların sokak izninin 2 güne çıkarılması, haziran ayının ortasında da kısıtlamanın tamamen kaldırılması planlanıyor. Sokağa çıkma kısıtlamasının sonlanmasının 1 Temmuz’u bulmaması hedefleniyor.

Sokağa çıkma izninin bir gün hafta içi olmasıyla 65 yaş ve üzeri vatandaşlar hem banka, fatura yatırma gibi işlerini yapacak hem de normalleşme sürecine kademeli adım atacak. Vakalarda 65 yaş ve üzeri için artış olmaması dahilinde yasak tamamen kaldırılacak.

18 YAŞ ALTI SOKAĞA ÇIKMA İZNİ NE ZAMAN?

18 yaş altı çocuk ve gençler için ise sokağa çıkma izni Çarşamba ve Cuma günleri olmak üzere haftada iki gün şeklinde uygulanıyor.

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