Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Haberlerİş-Yaşam
ABONE OL

65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmeti İstanbul'da da başladı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, 65 yaş üstü vatandaşlara "adrese teslim e-Devlet şifresi" hizmetinin, Ankara'nın ardından İstanbul'da da başladığını söyledi

65 yaş üstü vatandaşlara
AA

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali Taha Koç, yaptığı açıklamada, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, daha önce e-Devlet Kapısı şifresi almayan 65 yaş üstü vatandaşların "www.turkiye.gov.tr" adresi üzerindeki başvuru formunu doldurarak, şifrenin adreslerinde kendilerine teslim edilmesini talep edebileceklerini, söz konusu başvuruların durumlarını da takip edebileceklerini belirtti.

Pilot uygulamanın 17 Kasım 2020'de Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde başladığını, daha sonra tüm Ankara için devam ettiğini anlatan Koç, "Ankara'da yaşayan 65 yaş üstü vatandaşların kullanımına sunulan Adrese Teslim Şifre Başvurusu hizmeti, İstanbul'da da başladı." diye konuştu.

Koç, e-Devlet Kapısı üzerinden yapılan şifre talebinin PTT AŞ'ye iletildiğini, PTT kargo personelinin de şifreyi vatandaşa teslim ettiğini belirterek, vatandaşın, şifre zarfını teslim aldıktan sonra e-Devlet Kapısı giriş sayfasına aktivasyon için T.C. Kimlik Numarasını ve beraberinde istenen gerekli kimlik bilgilerini girerek hesabını aktif hale getirdiğini bildirdi. Koç, "Hizmet, pilot çalışmaların tamamlanmasının ardından tüm Türkiye'de başvuruya açılacak." dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Baymak’ta “stratejik” atama
İŞ-YAŞAMBaymak’ta “stratejik” atama
'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey satmasın'
İŞ-YAŞAM'Semt marketleri hafta sonu gıda dışında hiçbir şey ...
Ankara - Sivas YHT biletleri ne kadar olacak?
İŞ-YAŞAMAnkara - Sivas YHT biletleri ne kadar olacak?
Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Ankara, İstanbul ve Malatya'daki 6 taşınmazın satışına onay verdi
İŞ-YAŞAMÖİB'den 6 taşınmazın satışına onay
Brent petrolün varili 63,52 dolardan işlem görüyor
İŞ-YAŞAMBrent petrolde artış sürüyor
Kafe ve restoran desteği detayları belli oldu
İŞ-YAŞAMKafe ve restoran desteği detayları belli oldu
Doğan Holding'den hisse alımı
İŞ-YAŞAMDoğan Holding'den hisse alımı
THY, günlük 592 uçuşla Avrupa'nın zirvesindeki yerini sağlamlaştırdı
İŞ-YAŞAMTHY'den günlük 592 uçuş
SON DAKİKA HABERLERİ: Halka arzlar yatırımcı için fırsat mı? 8 şirket halka açıldı!
İŞ-YAŞAMHalka arzlar fırsat mı?
AB ekonomisi 2020 yılının dördüncü çeyreğinde 0.4 küçüldü
İŞ-YAŞAMAB ekonomisi dördüncü çeyrekte küçüldü