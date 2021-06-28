Covid-19 salgını boyunca salgının bulaş hızını düşürmek adına alınan tedbirlerden biri de 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların toplu taşıma kullanmalarının kısıtlanması olmuştu. Koronavirüste aşının hızlanmasının ardından gündeme gelen normalleşme tedbirleri 65 yaş üstü ve 18 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağını kaldırsa da toplu taşıma kısıtlaması devam ediyordu. İşte 1 Temmuz'da uygulanmaya başlayacak yeni tedbirlere göre yasaklarla ilgili son karar...

65 YAŞ ÜSTÜ VE 18 YAŞ ALTI TOPLU TAŞIMA YASAĞI KALKTI MI?

İçişleri Bakanlığı genelgesine göre 1 Temmuz 2021 Perşembe günü saat 05.00’ten itibaren ise hafta içi hafta sonu ayrımı olmaksızın sokağa çıkma ile buna bağlı olarak uygulanan şehirler arası seyahat kısıtlamaları sona erecek ve belirtilen tarihten itibaren sokağa çıkma ve şehirler arası seyahat kısıtlaması uygulanmayacak.

65 yaş ve üzeri vatandaşlarımız ile 18 yaş altı gençler/çocuklarımızın şehir içi toplu taşıma araçlarını kullanmalarına dair kısıtlamalar 1 Temmuz 2021 Perşembe gününden itibaren kaldırılacaktır.