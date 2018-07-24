Türkiye'nin hububat üretiminin önemli bölümünün karşılandığı Konya'daki TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünün 288 bin dekar arazisi içindeki 492 dekarlık 8 dairesel tarla, devasa geometrik desenleriyle ilgi çekiyor.
Dünyada tarımsal faaliyetlere uygunluk açısından en önemli ovalardan biri konumundaki Konya Ovası, Türkiye'nin ekmeklik buğday üretiminin yüzde 13'ünü karşılıyor.
Hububat hasadının devam ettiği Konya'da elde edilen verim, çiftçinin beklentisinin üzerinde gerçekleşiyor. Bu sezon yağışların geç düşmesine rağmen beklenenin üzerinde gerçekleşen verim çiftçinin yüzünü güldürüyor.
Türkiye'nin hububat ambarının önemli üretim merkezlerinden TİGEM Gözlü Tarım İşletmesi Müdürlüğünde ise hummalı çalışma sürüyor.
İşletmenin 288 bin dekar arazinin 65 bin dekarında ekili hububatın hasatında sona gelindi. Dekar başında ortalama verimin yüzleri güldürdüğü işletmede, yem bitkileri, tohum ve bahçe tarımı da yapılıyor.
Modern ekipmanların ve teknolojin kullanıldığı işletmede, "Center Pivot Robotik Sulama Sistemi"ne göre ekili 8 çember tarla dikkati çekiyor.
261 bin dekar arazide faaliyetin sürdüğü, 35 bin dekarının sulandığı işletmede, 66 futbol sahası büyüklüğündeki hububat ve yonca ekili 8 dairesel tarla havadan görüntülendi.
Tarlanın merkezini esas alan, yarı çap uzunluğundaki hareketli robotik sulama sistemine göre ekimin yapıldığı dairesel tarlalar, geometrik desenleriyle görsel şölen oluşturuyor.
Devasa büyüklüğe sahip hububat ekili bir tarlada hasadı 6 biçerdöver 10 saatlik sürede gerçekleştirdi. Havadan çekilen görüntülerde tarladaki biçerdöver, kamyon ve traktörler buğday tanesi gibi görünüyor.
İşletmede çalışanlar, yerden bakıldığında şekli anlaşılmayan tarlanın havadan çekilen görüntülerinde ortaya çıkan dairesel yapısı ve büyüklüğü karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
BOZKIRIN ORTASINDA YEŞİL DOKU
Çember tarlalardan ikisinde yonca üretimi yapılıyor. Yan yana 492 bin metrekarelik yonca ekili dairesel 4 tarla, bozkırın ortasında yeşil dokusuyla ilginç görüntü oluşturuyor.
İşletmede kuruluşundan itibaren her yıl yeşil kuşak oluşturma, süne ile biyolojik mücadele ve rüzgarla oluşan toprak erozyonunu önlemek için fidan dikimi faaliyeti de yapılıyor.
Son 10 yıl içerisinde 365 bin adet badem ve karışık fidanın dikildiği işletme sahası, bozkır ikliminde yeşile bürünen dokusuyla ormanı andırıyor.
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