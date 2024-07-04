663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde kayıtlar başladı.

663. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nde mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı.

Edirne'de bu yıl 663.'sü gerçekleştirilecek Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri bugün başlıyor. Saat 13.00'de başpehlivanlık ön eleme müsabakalarıyla Sarayiçi Er Meydanı'nda başlayacak güreşler, 7 Temmuz Pazar gününe kadar çeşitli boyların güreşleriyle devam edecek ve başpehlivanlık final müsabakasıyla sona erecek.

Kıran kırana müsabakaların yaşanacağı Er Meydanı'nda mücadele edecek pehlivanların kayıt ve kura çekimi işlemleri başladı. Türkiye'nin çeşitli illerinden Edirne'ye gelen pehlivanlar, Edirne Mimar Sinan Spor Salonu'nda oluşturulan platformlarda kayıtlarını yaptırıp kuralarını çekiyor.