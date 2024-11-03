Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Gündem Güncel 678 bin kişiye emniyet kemeri cezası | Son dakika haberleri

        678 bin kişiye emniyet kemeri cezası

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetiminin gerçekleştirildiğini ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.11.2024 - 09:15 Güncelleme: 03.11.2024 - 09:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        678 bin kişiye emniyet kemeri cezası
        ABONE OL
        ABONE OL
        Sesli Dinle
        0:00 / 0:00

        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, emniyet ve trafik jandarma ekiplerince 24-31 Ekim tarihlerinde 3 milyon 8 bin 247 aracın denetlendiğini duyurdu.

        Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, emniyet kemeri kullanmanın, trafik kazalarında ölümleri yüzde 45, ağır yaralanmaları ise yüzde 60 oranında engellediğini belirtti.

        Bu yıl emniyet ve jandarma trafik ekiplerince 29 milyon 97 bin 535 emniyet kemeri denetiminin gerçekleştirildiğini ve 677 bin 978 sürücüye işlem yapıldığını ifade eden Yerlikaya, şunları kaydetti:

        "Emniyet ve jandarma trafik ekiplerimizce 24-31 Ekim 2024 tarihleri arasında toplam 3 milyon 8 bin 247 araç denetlendi. Işıklı ya da sesli uyarı işareti bulunan cihazları (çakar) mevzuatta izin verilmeyen araçlara takarak kullanan 388 sürücüye işlem yapıldı. Hız ihlalinde bulunan 155 bin 261, periyodik muayenesi yaptırılmamış 34 bin 668, sürücü belgesiz araç kullanan 18 bin 465 ve zorunlu mali sorumluluk sigortası bulunmayan 12 bin 475 olmak üzere diğer işlemlerle birlikte toplam 527 bin 484 araca/sürücüye işlem yapıldı. Lütfen güvenli bir yolculuk için emniyet kemerimizin seyahat süresince takılı olmasına dikkat edelim."

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Ali Yerlikaya
        #emniyet kemeri
        #trafik denetim verileri
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        İstanbul'da kahreden olay! Trafik polis şehit oldu
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        RSV aşısı, çocukların hastaneye yatışını yüzde 80 azaltıyor
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        Mavi kuşak ülkeleri: Neden uzun yaşıyorlar?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        En kaliteli zeytinyağı hangisi?
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Resmi Gazete'de yeni atamalar
        Boğazın Paşa'sı!
        Boğazın Paşa'sı!
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Kavşak hayattan kopardı: 3 ölü
        Erotik film furyasını sonucu
        Erotik film furyasını sonucu
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Motosikletler kafa kafaya çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Gözaltından çıktı yine bildiğini yaptı
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Geri dönüşlerin Paşa'sı!
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        Ruhsatsız silaha ceza yağacak
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        "Oyunun kararını Kasımpaşa verdi!"
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        Dehşet anı kamerada! Husumetlisini hastanede öldürdü!
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        6 yaşındaki Şirin Elmas'ı katleden cani tutuklandı
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Beşiktaş'ta büyük üzüntü!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Bebeğine cinsel istismardan tutuklandı! Cezaevinde hayatına son verdi!
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Osimhen'den yönetime: Beni alın
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Aran'dan faiz ve asgari ücret açıklaması
        Seçim yarışında ünlülerin payı
        Seçim yarışında ünlülerin payı