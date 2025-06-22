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        Haberler Gündem 3. Sayfa 68 suç kaydı çıktı! Taksim'de kovalamaca! | Son dakika haberleri

        68 suç kaydı çıktı! Taksim'de kovalamaca!

        İstanbul Taksim'de 68 suçtan aranan şüpheli kovalamaca sonucu yakalandı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.06.2025 - 11:06 Güncelleme: 22.06.2025 - 11:28
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        68 suç kaydı çıktı! Taksim'de kovalamaca!
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        Taksim İstiklal Caddesi’nde 'Dur' ihtarına uymayarak kaçan şüpheliyle polis arasında kovalamaca yaşandı.

        DHA'nın haberine göre dakikalarca süren kovalamaca sonucu şüpheli çıkmaz sokakta Beyoğlu Güven Timleri tarafından yakalandı.

        Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgusunda 68 suçtan arandığı, hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lira adli para cezasına çarptırıldığı ortaya çıkan Samet Can C. (25) gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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        Olay, 5 Mayıs Pazartesi günü saat 16.50 sıralarında Beyoğlu Taksim İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre akşam saatlerinde polis caddede yürüyen ve davranışlarından şüphelendiği bir kişiye 'Dur' ihtarında bulundu. Uyarıları dikkate almayan şüpheli kaçtı. Beyoğlu Güven Timleriyle şüpheli arasında dakikalarca süren kovalamaca başladı. Polisten koşarak kaçan şüpheli çıkmaz sokağa girdiği sırada Güven Timleri tarafından yakalandı.

        68 SUÇTAN ARANDIĞI ORTAYA ÇIKTI

        Gözaltına alınan Sametcan C.’nin GBT sorgulamasında 58 ayrı 'Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık', 2 adet 'Vergi usul kanununa muhalefet', 3 adet 'Kişinin kendisini kamu görevlisi olarak tanıtması suretiyle dolandırıcılık', 4 adet 'Banka veya kredi kurumlarını araç olarak kullanması suretiyle dolandırıcılık' ve 'Hükümlü veya tutuklunun kaçması' olmak üzere 68 ayrı suçtan arandığı ortaya çıktı. Şüpheli hakkında 4 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ve 2 bin 200 lirada adli para cezasına çarptırıldığı da tespit edildi.

        TUTUKLANDI

        Emniyette ifadesi alınarak hakkında adli işlem başlatılan Sametcan C., adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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