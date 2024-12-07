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        Haberler Bilgi Gündem 7 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü? Dünya Sivil Havacılık Günü nedir?

        7 Aralık ne günü? Dünya Sivil Havacılık Günü nedir?

        Aralık ayında altı gün geride kalırken, 7 Aralık tarihinde kutlanan özel bir gün olup olmadığı merak konusu oldu. Sivil havacılık emniyetli ve düzenli bir şekilde işlemesi amacıyla 1944 yılında kurulan Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO), 1992 aldığı bir genel kurul kararı ile kuruluş tarihi olan 7 Aralık'ı 'Uluslararası Sivil Havacılık Günü' olarak ilan etmiştir. İşte Dünya Sivil Havacılık Günü hakkında tüm merak edilen soruların yanıtı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.12.2024 - 00:53 Güncelleme: 07.12.2024 - 00:53
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        Aralık ayında yedinci güne girildi. Bu kapsamda 7 Aralık tarihinde Dünya'da kutlanan günler gündemdeki yerini aldı. Bazı özel günler dünyanın farklı noktalarında çeşitli kutlamalara sahne olmaktadır. Bazı özel günlerde sosyal medya kullanıcıları birbirlerine çeşitli platformlar üzerinden kutlama mesajları göndermektedir. Peki7 Aralık ne günü? Bugün dünya ne günü? İşte detaylar...

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        BUGÜN DÜNYA NE GÜNÜ?

        7 Aralık Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.

        DÜNYA SİVİL HAVACILIK GÜNÜ NASIL ORTAYA ÇIKTI?

        7 Aralık 1944 yılında Chicago Anlaşması ile kurulan ve Türkiye’nin de kurucu üyesi olduğu Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü, kuruluşunun 50. yılı olan 1994 yılında aldığı bir genel kurul kararıyla 7 Aralık’ı Dünya Sivil Havacılık Günü olarak ilan etmiştir.

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