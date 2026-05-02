        Haberler Yaşam 7 bin kilometre öteden gelen leylekler, Kızılırmak Deltası'nda kuluçkaya yattı

        7 bin kilometre öteden gelen leylekler, Kızılırmak Deltası'nda kuluçkaya yattı

        UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Samsun'daki Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti'ne, baharın müjdecisi leylekler gelmeye başladı. 7 bin kilometrelik göç yolculuğunun ardından bölgeye ulaşan leylekler kuluçkaya yattı. 1000 yuvada yaklaşık 5 bin leyleğin ürediği deltada yavrular da gözükmeye başladı

        Giriş: 02 Mayıs 2026 - 10:37 Güncelleme:
        7 bin kilometre öteden Kızılırmak Deltası'na

        Alaçam, Bafra ve 19 Mayıs ilçelerini kapsayan 56 bin hektarlık alana yayılan Kızılırmak Deltası, her bahar olduğu gibi bu yıl da leylekleri ağırlamaya başladı. Özellikle 'leylek ormanı' olarak anılan bölgede, 7 bin kilometre öteden gelen leylekler yuvalarına yerleşti.

        "KULUÇKA DÖNEMLERİ BİTMEK ÜZERE"

        Samsun Büyükşehir Belediyesi Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Sorumlusu Kadir Yılmaz, "Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti Leylek Ormanı'ndayız. Toplamda 60'a yakın yuvanın bir arada bulunmuş olduğu bir bölge. 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler burada artık kuluçkaya yatıyor. Kuluçka dönemleri hemen hemen bitmek üzere. Ağaç üzerinde ak leylekleri yavrularıyla beraber görebiliyoruz. Toplamda ağaç üzerinde bine yakın leylek yuvası bulunan Kızılırmak Deltası Kuş Cenneti, şu anda leylek ormanı dediğimiz kısımdayız. Burada 7 bin kilometre öteden gelen ak leylekler ürüyorlar. 1000 tane gelen leylek, toplamda 5 bin leylek olarak tekrar ağustos itibarıyla göç ediyor. Görmüş olduğumuz gibi bölgede hakim olan ağaç türü, 'dişbudak' dediğimiz ağaç türü. Her yıl aynı yuvaya veya yakındaki bir yuvaya gelen ak leylekler, burada bir aylık kuluçka döneminden sonra yavrularını yetiştiriyorlar" dedi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Trump'a saldırı girişiminde yeni detay

        ABD Başkanı Donald Trump ve üst düzey yönetim yetkililerinin katıldığı, geçen hafta düzenlenen Beyaz Saray Muhabirleri Yemeği, silahlı saldırı girişimiyle kaosa sahne olmuştu. ABD'li yetkililer, şüphelinin saldırıya başladığı anlara ait görüntüleri kamuoyuyla paylaştı.

        Trump Almanya'yı tehdit etti, Pentagon'dan açıklama geldi
        6 kilometre sürüklendi... Sohbet ederken hayattan koptu!
        Okan Buruk'un Samsunspor 11'i
        Duyma ve konuşma engelliydi... Ağır işkenceye büyük ceza!
        Kenan Yıldız'dan Dünya Kupası açıklaması!
        Toprak Sergen, yıllar sonra Mavi Ay'da Bruce Wills'i seslendirdi
        Dünyada girişi yasak olan 9 yer
        Bu köye girmek isteyen arabasını kapıda bırakıyor
        Cansel Elçin, Roma yolcusu
        İki kardeş arazi için öldürüldü!
        Haftanın Kitapları
        10 kent için "sarı" alarm! Sıcaklık batıda 6-10 derece düşüyor! Her yerde sağanak!
        Sarsıcı bir keşfe davet ediyor
        "Şampiyonluğun gerçekleşmesini diliyorum!"
        Şanlıurfa'da asansör kazası
        Gülistan Doku soruşturmasında müfettiş raporu tamamlandı!
        "Sezonun en önemli maçını oynayacağız!"
        14 yaşındaki kız çocuğunu pompalıyla öldürdü!
        Yaren leylek baba oldu
        Aile ve Nüfus On Yılı Genelgesi Resmi Gazete'de
