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7 Ekim Şans Topu sonuçları: Şans Topu'nda dev ikramiye devretti!

Milli Piyango İdaresi, 7 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarını açıkladı. Bu hafta şanslı numaraları bilen çıkmadı 1 milyon 555 bin 709 TL gelecek çekilişe devretti. İşte 7 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçları hakkında merak edilen ayrıntılar...

7 Ekim Şans Topu sonuçları: Şans Topu'nda dev ikramiye devretti!

Şans Topu çekiliş sonuçlarının açıklandı. Milli Piyango İdaresi noter huzurunda canlı yayında Şans Topu çekiliş sonuçlarını http://www.mpi.gov.tr/ adresinden yayınlıyor. Zengin olmak isteyenler kuponlarını hazırladı 7 Ekim Şans Topu çekiliş sonuçlarını araştırıyor.

7 EKİM ŞANS TOPU ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

Şans Topu çekiliş sonuçları:

1, 6, 13, 22, 23 + 6

ŞANS TOPU NASIL OYNANIR?

Şans Topu (5+1) oyunu, iki farklı sayı kümesi içerisinden, belirlenen sayıda numara seçilmesi esasına dayanan bir sayısal oyundur. Şans Topu Çekilişleri Çarşamba günlerinde yapılmaktadır.

5 EKİM SAYISAL LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI VE DAHA FAZLASI İÇİN TIKLA

İlk sayı kümesi 1-34 numaradan, ikinci sayı kümesi ise 1-14 numaradan oluşmaktadır. İştirakçiler, ilk sayı kümesinden 5 (beş) adet, ikinci sayı kümesinden 1 (bir) adet numarayı seçerek oyuna katılabileceklerdir.

Şans Topu (5+1) oyunu, yaygın ikramiye verilmesine uygun bir oyundur. Bu nedenle ikramiye grupları fazladır. (5+1)'in bilinme olasılığı diğer oyunlara kıyasla daha yüksektir (1/3.895.584). Şans Topu (5+1) oyununda ikramiye grupları, (5+1),(5),(4+1),(4),(3+1),(3),(2+1) ve (1+1) dir.

Şans Topu (5+1) oyunu, her Perşembe günü sabahından, Çarşamba günü 21:00'e kadar Sayısal Oyun bayilerinde bulunan oyun terminallerinden oynanabilir.

Çekiliş sonrası ikramiye kazanan iştirakçilerimizden; (1+1),(2+1),(3),(3+1) ve (4) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayilerinden, (4+1) ve (5) bilenlere, ikramiyeleri Loto bayileri veya MPİ Şubelerinden, (5+1) bilenlere ise, ikramiyeleri Genel Müdürlük ile Şube Müdürlüklerince (Şube Müdürlükleri 500.000 TL.'ye kadar) ödenmektedir.

Şans Topu (5+1) oyunu ikramiyeleri, çekiliş tarihinden itibaren 1 (bir) yıl içerisinde bayilerden veya İdare Şubelerinden alınabilir.

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