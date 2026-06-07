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        Haberler Bilgi Gündem 7 Haziran 2026 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek? AYEDAŞ-BEDAŞ İstanbul elektrik kesintisi sorgulama ekranı

        7 Haziran 2026 planlı elektrik kesintisi: Elektrikler ne zaman gelecek?

        İstanbul'da yaşayan kişiler, planlı elektrik kesintileri nedeniyle "Elektrikler ne zaman gelecek?" sorusuna yanıt arıyor. BEDAŞ tarafından yayımlanan duyuruya göre, 7 Haziran Pazar günü bakım, onarım ve altyapı çalışmaları kapsamında bazı ilçe ve mahallelerde geçici elektrik kesintileri uygulanacak. İşte kesintiden etkilenecek bölgeler için sorgulama ekranı...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07 Haziran 2026 - 01:23 Güncelleme:
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        7 Haziran planlı elektrik kesintisi

        BEDAŞ’ın planlı bakım çalışmaları kapsamında İstanbul’un çeşitli noktalarında elektrik kesintileri yaşanıyor. Vatandaşlar kesinti süresi ve elektriklerin yeniden verileceği saatleri araştırırken, ilçe ilçe yayımlanan kesinti programı gündemdeki yerini aldı. Peki 7 Haziran Pazar günü İstanbul’da elektrikler saat kaçta gelecek? İşte güncel kesinti listesi ve sorgulama ekranı detayları…

        ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK?

        Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş tarafından yapılan duyuruya göre 7 Haziran Pazar İstanbul'da farklı saat aralıklarında elektrik kesintileri uygulanacak.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NASIL YAPILIR?

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        AYEDAŞ'ın Anadolu Yakası kesinti ve arıza işleriyle, BEDAŞ ise Avrupa yakası elektrik tedarik ve arızalarıyla ilgilendiği biliniyor. İstanbul Anadolu yakasında yaşanacak planlı elektrik kesintileri, AYEDAŞ'ın resmi internet sitesi üzerinden duyuruluyor.

        AYEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

        BEDAŞ ELEKTİK KESİNTİSİ SORGULAMASI NEREDEN YAPILIR?

        İstanbul Avrupa yakasında planlı elektrik kesintisi yaşanacak ilçelerin ve mahallelerin duyurulduğu Planlı Elektrik Kesinti listesine, www.bedas.com.tr web sitesinde, Planlı Kesintiler bölümünden ve BEDAŞ 186 mobil uygulamasından sorgulanbilmektedir. Ayrıca Planlı Elektrik Kesintileri hakkında SMS bilgilendirilmesi almak için de BEDAŞ'a başvurabilirsiniz.

        BEDAŞ İSTANBUL ELEKTRİK KESİNTİSİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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