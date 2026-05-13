7 Haziran'da ne seçimi var? 6 beldede 27 siyasi parti seçime gidiyor!
Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) seçim takvimi kapsamında 7 Haziran 2026 Pazar günü 6 farklı beldede sandık kurulacak. Çeşitli hukuki gerekçeler nedeniyle iptal edilen veya yenilenmesine karar verilen seçimlerde, 27 siyasi parti yarışacak. Belde statüsü kazanan yerleşim yerlerinde yapılacak ara seçimler, hem yerel yönetimlerin geleceğini belirlemesi hem de siyasi partilerin sahadaki son gücünü göstermesi açısından dikkatle takip ediliyor. Peki, 7 Haziran'da ne seçimi var? 7 Haziran ne seçimi yapılacak? İşte seçime giden siyasi partiler listesi...
7 HAZİRAN'DA NE SEÇİMİ YAPILACAK?
Tokat, Gümüşhane ve Nevşehir'e bağlı 6 beldede, 7 Haziran’da belediye başkanlığı seçimi yapılacak. Cumhur İttifakı, beldelerin tamamında tek aday çıkaracak. Buna göre; 5 beldede AK Parti’nin adayı ile bir beldede ise MHP adayı ile seçime girilecek.
Yüksek Seçim Kurulu'nca belde statüsü kazanan 6 yerleşim biriminde, seçim kanunu kapsamında ara seçim yapılması kararlaştırılmıştı. Kararda; "2011 yılı adrese dayalı nüfus sayım sonuçlarına göre nüfusu 2 binin altında olan belediyelerin tüzel kişilikleri ilk mahalli idareler genel seçiminden geçerli olmak üzere kaldırılarak bu belediyeler köye dönüştürülmüştür" hükmü hatırlatılmıştı. Söz konusu beldelerin köye dönüştürüldüğü, bu işlemin iptali istemiyle açılan davada ise işlemin iptaline ilişkin verilen kararın Danıştay sürecinde tamamlanarak kesinleştiği anlatılmıştı.
Bu sürecin ardından ise 7 Haziran'da Tokat'ın Reşadiye ilçesine bağlı Yolüstü ve Çevrecik, Almus ilçesine bağlı Bağtaşı, Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldeleri ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke ve Nevşehir'in Ürgüp ilçesine bağlı Mustafapaşa beldelerinde seçmenler sandık başına gidecek. Seçimlerin sonucunda, 6 beldenin belediye başkanı ve belediye meclis üyeleri belirlenecek.
Cumhur İttifak'ının 6 beldenin tamamında 'ittifak' yaparak seçime girme kararı aldığı öğrenildi. AK Parti'nin Tokat'a bağlı Bağtaşı, Yolüstü ve Çevrecik, Nevşehir'e bağlı Mustafapaşa ile Gümüşhane'ye bağlı Tekke beldesinde, MHP'nin ise Tokat'ın Yeşilyurt ilçesine bağlı Kuşçu beldesinde aday çıkardığı belirtildi. Bu kapsamda, 5 beldede AK Parti'nin adayı ile, bir beldede adayı ile seçime girilecek.
BELDELERDE TOPLAM 10 BİN 713 SEÇMEN BULUNUYOR
Yeniden belde statüsü kazandıkları için YSK'nın seçim yapılması kararı aldığı beldelerde toplam 10 bin 713 seçmen bulunuyor.
27 SİYASİ PARTİ YARIŞA GİRECEK
Seçimler için 36 sandık kurulacak, 27 siyasi parti yarışacak. 2 bin 969 seçmen ile Gümüşhane’nin merkeze bağlı tekke beldesi en fazla seçmen sayısına sahip. Tekke'de seçimler için 9 sandık kurulacak.
Kura sonucu partilerin birleşik oy pusulasındaki yerleri şöyle sıralandı:
"Adalet Birlik Partisi, DEVA Partisi, Vatan Partisi, AK Parti, Doğru Yol Partisi, Büyük Birlik Partisi, Saadet Partisi, Yeni Türkiye Partisi, Türkiye Komünist Hareketi, CHP, Yerli ve Milli Parti, Anavatan Partisi, Demokratik Sol Parti, Gelecek Partisi, Teknoloji Kalkınma Partisi, İYİ Parti, Anahtar Parti, Yeniden Refah Partisi, Demokrat Parti, Adalet Partisi, Anadolu Birliği Partisi, Türkiye Komünist Partisi, MHP, Zafer Partisi, Bağımsız Türkiye Partisi, Halkın Kurtuluş Partisi, Merkez Sağ Parti."