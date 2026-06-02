        Haberler Kültür-Sanat 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

        7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

        Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen 7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması, Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilen ödül töreni ve gala gecesi ile sona erdi. Dünyanın dört bir yanından genç dansçıları ve bale dünyasının önde gelen isimlerini İstanbul'da buluşturan organizasyonda ödüller sahiplerini buldu

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 10:56 Güncelleme:
        7. İstanbul Uluslararası Bale Yarışması'nın ödül töreni ve gala gecesi Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirildi.

        28 Mayıs'ta Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası Sahnesi'nde başlayan yarışma süreci, dün akşam AKM'deki final gecesiyle noktalandı.

        Profesyonel kariyerlerinin eşiğindeki genç yetenekler; 'Büyük Kızlar, Büyük Erkekler, Küçük Kızlar ve Küçük Erkekler' olmak üzere 4 ayrı kategoride yarı final ve final aşamalarında performanslarını sergiledi.

        Klasik bale repertuvarı ve modern dans eserlerinden oluşan program, uluslararası arenada başarılar elde etmiş isimlerin olduğu jüri heyeti tarafından değerlendirildi.

        JÜRİ BAŞKANI TAN SAĞTÜRK OLDU

        Yarışmanın Jüri Başkanlığını, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Devlet Nişanı sahibi, Devlet Opera ve Balesi eski Genel Müdürü ve Kültür Bakanı Sanat Danışmanı B. Tan Sağtürk üstlendi. Jüri Başkan Yardımcılıklarını ise Uluslararası Bale Yarışmaları Federasyonu (IFBC) Genel Müdürü Sergey Usanov ile Seul Bale Topluluğu Sanat Yönetmeni Prof. Jae Keun Park yürüttü.

        Jüri koltuğunda ayrıca Meriç Sümen, Özkan Arslan, Serhat Güdül, İlke Kodal, Marek Rózycki, Gulzhan Tutkibaeva, Mihaela Vieru ve Joy Womack gibi dünyaca ünlü isimler yer aldı.

        GALA GECESİNDE DÜNYA YILDIZLARI SAHNE ALDI

        Ödül töreninin ardından düzenlenen Gala Gecesi adeta bir yıldızlar geçidine sahne oldu. Yarışmada dereceye giren genç dansçıların yanı sıra, dünya sahnelerinin yıldız isimleri Hollanda Ulusal Balesi'nin baş dansçıları Anna Tsygankova ve Giorgi Potskhishvili ile Béjart Ballet Lausanne'ın baş dansçısı Efe Burak, izleyicilere unutulmaz bir performans sundu.

        Geceye onur konuğu olarak katılan Hollanda Ulusal Balesi Müdürü Ted Brandsen, Türkiye'nin ilk koreografı Sait Sökmen ve Bakü Koreografi Akademisi Rektör Yardımcısı Tarana Muradova da organizasyona uluslararası düzeyde prestij kattı.

        ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

        Dört farklı kategoride yapılan değerlendirmeler sonucunda ödül alan isimler belli oldu. 'Küçük Kızlar' kategorisinde birinci Seo Yun Lee olurken ikinciliği Mey Ece Yenici ve Mavisu Tuğrul, üçüncülüğü ise Derin Yazıcı ve Nehir Uslu aldı.

        'Küçük Erkekler' alanında ise birinciliği Dowon Buyun, ikinciliği Memduh Sumakiya ve üçüncülüğü ise Çınar Karçkay elde etti. Yarışmada 'Büyük Kızlar' kategorisinde birincilik ödülünü sanatçı Adiya Manabassova alırken, ikinci Doğa Su Aktaş ve Milina Fidan, üçüncü ise Miharu Sugahara oldu.

        'Büyük Erkekler' alanında ise birinciliği Iskandar Anvarov üstlenirken ikinci Hideki Yasamuro olarak belirlendi. Yarışmada Nilay Yeşiltepe Özel Ödülü ise, Kuzey Bostancı'ya verildi.

        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bakan Gürlek açıkladı! 221 kişiye 70 milyar liralık operasyon
        Zenginler daha fazla fiyat takibi yapıyor
        Otomotiv pazarında sert fren
        Greenwood için flaş Fenerbahçe iddiası!
        Türkiye'den 47 üniversite "dünyanın en iyi üniversiteleri" sıralamasında yer aldı
        Bir kitaptan nikah masasına
        Cinayeti işledikten sonra yemek yemişler
        En çok değer kazananlar ve dibe vuranlar!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan 10'uncu kez dede
        Kanının kokusuyla sağlık çalışanlarını bayılttı!
        Türk rapçi "Aishe" hayatını kaybetti
        Bitcoin'de sert düşüş
        Sevgilisiyle tatilde
        Bir anda ortadan kayboldu, yeni bir hayat kurdu!
        Biyometrik verilerle mesai takibine yönelik karar
        Çifte cinayeti videoda itiraf etti! Her yerde aranıyor!
        Tekne keyfi
        Travis Scott'tan açıklama
        Trump'tan Netanyahu'ya: "Sen delisin"
