7. Mardin Bienali sanatçıları açıklandı

7. Mardin Bienali, “GÖKzemin” başlığı altında izleyiciyi hem hakikatin zeminine hem de hayal gücünün ufkuna davet ederek, Mardin’in çok katmanlı kültürel mirasıyla çağdaş sanat arasında güçlü ve güncel bir diyalog kurmayı amaçlıyor. Gök ile yer, bireysel ile kolektif, geçmiş ile gelecek arasında bir düşünce ve duygu hattı kuran 7. Mardin Bienali, izleyiciyi, birbirine tezat görünen uçlar arasında bir yolculuğa çıkarıyor. Bölgenin kültürel hafızasında özel bir yere sahip olan kuşlar adeta izleyicilere rehberlik ediyor. Mardin’in taşlarına sinmiş hikâyeleri ve coğrafyasına özgü rüzgârları ardına alan kuşlar; gökyüzü ile yeryüzü arasında süzülürken, kentin farklı noktalarındaki sergiler, mekâna özgü yerleştirmeler ve etkinlikler arasında görünmez rotalar çiziyor. Mardin Bienali, bu kavramsal çerçeveyle ilk kez eski şehrin sınırlarının dışına çıkarak izleyiciyi bölgeyi keşfetmeye davet ediyor. Dara Antik Kenti, Deyrulzafaran Manastırı ve Kızıltepe’deki Ateş Beyler Hamamı ile birlikte Yukarı Mardin’de Kervansaray, Marangozlar Kahvesi ve Sakıp Sabancı Mardin Kent Müzesi bienale ev sahipliği yapacak.

7. Mardin Bienali, Türkiye’den ve dünyadan 41 sanatçı ve sanatçı grubunu Mardin’de bir araya getiriyor. Bienalde Mardin ve çevresinde yaşayan 6 sanatçı ile birlikte bölge ve Türkiye ile kültürel ve tarihi bağları olan coğrafyalardan sanatçıların yoğunluğu hissediliyor. Sanatçıların bir kısmı bienal için yeni projeler geliştirirken diğerleri bienalin kavramsal çerçevesine uygun çalışmalarını Mardin’in tarihsel dokusuna uyarlıyor. Resim, heykel, video, fotoğraf, performans, ses ve mekâna özgü yerleştirmelerden oluşan sergiler, kentin taş mimarisi ve panoramasıyla ilişki kuran çok katmanlı bir deneyim öneriyor. Bienale bu yıl tam 20 farklı ülkeden sanatçı davet eden küratör Çelenk Bafra, bienal kapsamında House of Taswir ile “Gazze Bienali İnisiyatifi” ve Stadtkuratorin Hamburg ile “From the Cosmos to the Commons” adlı kamusal alanda sanat projesi bağlamında işbirliği yaptı.

7. Mardin Bienali’nin açılış töreni 15 Mayıs Cuma akşamüstü Yukarı Mardin’de planlanıyor. Bienal mekânları, aynı gün sabahtan itibaren ön izlemeye ve genel ziyarete açık olacak. 7. Mardin Bienali, 15 Mayıs – 21 Haziran 2026 tarihleri arasında her gün 10.00–17.00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilir. Dara Antik Kenti ören yeri olduğu için pazartesi günleri ziyarete kapalı olurken Deyrulzafaran Manastırı için manastır yönetiminin belirlediği koşul ve ücretlere uymak gerekiyor. Bienalin performans, atölye ve konuşmalara yer veren açılış programı 16–18 Mayıs tarihlerinde; kapanış şenliği ise 20–21 Haziran hafta sonu yaz gündönümüne denk gelecek biçimde planlanıyor

7. Mardin Bienali Sanatçıları

Ahmet Doğu İpek (1983, Adıyaman)

Alfredo Jaar (1956, Santiago de Chile)

Ali Kaaf (1977, Oran)

Alper Aydın (1989, Ordu)

Basim Magdy (1977, Asyut)

Bawer Doğanay (1990, Mardin)

Bi Acayip Hâne (Senem Râbia Sekban & Fatma Alara Akgün, 2020’de kuruldu)

Camila Rocha (1977, São Paulo)

Canan Dağdelen (1960, İstanbul)

Cansu Çakar (1988, İstanbul)

Carlos Aires (1974, Málaga)

Ekin Kano (1990, İstanbul)

Erinç Seymen (1980, İstanbul)

Erkan Özgen (1971, Mardin)

Esmeralda Kosmatopoulos (1981, Selanik)

Fares Ayash (1984, Gazze)

Gözde İlkin (1981, İstanbul)

Hamra Abbas (1976, Lahor)

Hilal Can (1987, Çanakkale)

Hiwa K. (1975, Süleymaniye)

Hüseyin Aksoy (1995, Mardin)

Isaac Chong Wai (1990, Guangdong)

İrem Tok (1982, İstanbul)

Jakup Ferri (1981, Priştine)

Khalil Rabah (1961, Ramallah)

Kite (Dr. Suzanne Kite) (1990, Oglála Lakhóta)

Małgorzata Mirga-Tas (1978, Zakopane)

Maro Michalakakos (1967, Atina)

Mehmet Ali Boran (1981, Mardin)

Mehtap Baydu (Bingöl)

Michael Rakowitz (1973, New York)

Özgür Demirci (1981, Konya)

Pelin Kırca (1982, Ankara)

Rozelin Akgün (1995, Diyarbakır)

Sejla Kameric (1976, Saraybosna)

Selçuk Artut (1976, İstanbul)

Slavs and Tatars (2006’da kuruldu)

Vahap Avşar (1965, Malatya)

Xul Solar (1887–1963, Buenos Aires)

Yasmeen Al Daya (2001, Gazze)

Zahit Mungan (1991, Mardin