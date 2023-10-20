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        Haberler Gündem Eğitim 7. Sınıf Dersleri ve Ders Saatleri: 2023-2024 Ortaokul 7. Sınıf Dersleri Neler ve Kaç Saat?

        7. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 7. sınıf dersleri neler ve kaç saat?

        Eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte hem öğrencilerin hem de velilerin akılında bazı sorular oluşmaktadır. Özellikle öğrenciler hangi dersi, kaç saat görecekleri konusunda merak duymakta ve bu soruların cevaplarını merak etmektedir. 7. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 7. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 20.10.2023 - 17:15 Güncelleme: 20.10.2023 - 17:15
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        Ortaokul 7. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
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        MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Hangi derslerin kaç saat görüleceği, müfredat değişiklikleri ve haftalık toplam ders saatine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 7. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 7. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 7. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.

        7. Sınıf Dersleri

        Öğrenciler ders listelerinin nasıl olacağı, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği hususunda bir araştırmaya gerek duyabilir. Bu araştırma neticesinde cevap bulma arayışı içerisinde olan 7. sınıf öğrencilerinin derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 7. sınıf dersleri:

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        Türkçe

        • Dönem
        • Filler
        • Sözcükte Anlam
        • Cümlede Anlam
        • Fiilde Yapı- Ek Fiiller
        • Zarflar
        • Parçada Anlam
        • Dönem
        • Söz Gruplarında Anlam
        • Cümlede Anlam
        • Anlatım Bozuklukları
        • Parçada Anlam
        • Yazım Kuralları
        • Noktalama İşaretleri
        • Metin Türleri

        Matematik

        • Tam Sayılarla İşlemler
        • Rasyonel Sayılar
        • Rasyonel Sayılarla İşlemler
        • Cebirsel İfadeler
        • Eşitlik ve Denklem
        • Oran ve Orantı
        • Yüzdeler
        • Doğrular ve Açılar
        • Çokgenler
        • Çember ve Daire
        • Veri Analizi
        • Cisimlerin Farklı Yönlerden Görünümleri

        Sosyal Bilgiler

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        Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenen kazanımlar:

        • Birey ve Toplum
        • Kültür ve Miras
        • İnsanlar, Yerler ve Çevre
        • Bilim, Teknoloji ve Toplum
        • Üretim, Dağıtım ve Tüketim
        • Etkin Vatandaşlık
        • Küresel Bağlantılar
        • Dönem
        • Ünite 1: İletişim Ve İnsan İlişkileri
        • Ünite 2: Türk Tarihinde Yolculuk
        • Ünite 3: Ülkemizde Nüfus
        • Ünite 4: Zaman İçinde Bilim
        • Dönem
        • Ünite 4: Zaman İçinde Bilim
        • Ünite 5: Ekonomi Ve Sosyal Hayat
        • Ünite 6: Yaşayan Demokrasi
        • Ünite 7: Ülkeler Arası Köprüler

        Yabancı Dil

        • Dönem
        • Ünite 1: Appearance And Personality
        • Ünite 2: Sports
        • Ünite 3: Biographies
        • Ünite 4: Wild Animals
        • Ünite 5:Television
        • Dönem
        • Ünite 6: Celebrations
        • Ünite 7: Dreams
        • Ünite 8:Publıc Buildings
        • Ünite 9:Environment
        • Ünite 10:Planets

        Fen Bilimleri

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        • Ünite 1: Güneş Sistemi Ve Ötesi
        • Ünite 2: Hücre ve Bölünmeler
        • Ünite 3: Kuvvet ve Enerji
        • Ünite 4: Saf Madde ve Karışımlar
        • Ünite 5: Işığın Madde İle Etkileşimi
        • Ünite 6: Canlılarda Üreme, Büyüme Ve Gelişme
        • Ünite 7: Elektrik Devreleri

        Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi

        • Dönem
        • Melek ve Ahiret İnancı
        • Hac ve Kurban
        • Dönem
        • Ahlaki Davranışlar
        • Allah'ın Kulu ve Elçisi: Hz. Muhammed (S.A.V.)
        • İslam Düşüncesinde Yorumlar

        7. Sınıf Ders Saatleri

        7. sınıf dersleri toplam 35 saatlik bir haftalık ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 29 saatini zorunlu dersler, 6 saatini ise seçmeli dersler kapsamaktadır.

        • Türkçe 5 saat
        • Matematik 5 saat
        • Sosyal Bilgiler 3 saat
        • Fen Bilimleri 4 saat
        • Yabancı Dil 4 saat
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2 saat
        • Görsel Sanatlar 1 saat
        • Müzik 1 saat
        • Teknoloji ve Tasarım 2 saat
        • Beden Eğitimi ve Spor 2 saat

        7. Sınıf Dersleri Neler?

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        7. sınıf derslerinin haftalık ders programı, ders isimleri ve ders saatleri öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. 7. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu dersler; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor dersleridir.

        7. Sınıf Ders İsimleri

        • Türkçe
        • Matematik
        • Sosyal Bilgiler
        • Fen Bilimleri
        • Yabancı Dil
        • Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
        • Görsel Sanatlar
        • Müzik
        • Teknoloji ve Tasarım
        • Beden Eğitimi ve Spor

        7. Sınıf Dersleri Kaç Saat?

        7. sınıfta tıpkı 6. Sınıfta olduğu gibi toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. Bu 29 saate ek olarak 6 saatlik seçmeli dersler eklenmektedir. Yani bir 7. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir.

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        Haberi Hazırlayan: Aslıhan Bayram
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