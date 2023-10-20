7. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 7. sınıf dersleri neler ve kaç saat?
Eğitim öğretim sezonunun açılmasıyla birlikte hem öğrencilerin hem de velilerin akılında bazı sorular oluşmaktadır. Özellikle öğrenciler hangi dersi, kaç saat görecekleri konusunda merak duymakta ve bu soruların cevaplarını merak etmektedir. 7. sınıf dersleri ve ders saatleri: 2023-2024 ortaokul 7. sınıf dersleri neler ve kaç saat? İşte, detaylar.
MEB tarafından 2023-2024 eğitim öğretim yılında 7. sınıfta işleyeceği ders takviminin yayınlanmasıyla birlikte ders programı netlik kazandı. Hangi derslerin kaç saat görüleceği, müfredat değişiklikleri ve haftalık toplam ders saatine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. 7. sınıf dersleri ve ders saatleri nelerdir? 7. sınıf dersleri hangi derslerden oluşmaktadır? Ders isimleri nelerdir? 7. sınıf dersleri kaç saat? İşte, merak edilen detaylar.
7. Sınıf Dersleri
Öğrenciler ders listelerinin nasıl olacağı, yeni eklenen derslerin kaç saat süreceği hususunda bir araştırmaya gerek duyabilir. Bu araştırma neticesinde cevap bulma arayışı içerisinde olan 7. sınıf öğrencilerinin derslerine yazımızın devamından ulaşabilirsiniz. İşte, 7. sınıf dersleri:
Türkçe
Matematik
Sosyal Bilgiler
Sosyal Bilgiler Dersi Öğretim Programı kapsamında belirlenen kazanımlar:
Yabancı Dil
Fen Bilimleri
Din Kültürü Ve Ahlak Bilgisi
7. Sınıf Ders Saatleri
7. sınıf dersleri toplam 35 saatlik bir haftalık ders programından oluşmaktadır. Bu 35 saatin 29 saatini zorunlu dersler, 6 saatini ise seçmeli dersler kapsamaktadır.
7. Sınıf Dersleri Neler?
7. sınıf derslerinin haftalık ders programı, ders isimleri ve ders saatleri öğrencilerin merak ettiği konuların başında gelmektedir. 7. sınıf öğrencilerinin sorumlu olduğu dersler; Türkçe, Matematik, Sosyal Bilgiler, Fen Bilimleri, Yabancı Dil, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Görsel Sanatlar, Müzik, Teknoloji ve Tasarım, Beden Eğitimi ve Spor dersleridir.
7. Sınıf Ders İsimleri
7. Sınıf Dersleri Kaç Saat?
7. sınıfta tıpkı 6. Sınıfta olduğu gibi toplam 29 saat zorunlu dersler gösterilmektedir. Bu 29 saate ek olarak 6 saatlik seçmeli dersler eklenmektedir. Yani bir 7. sınıf öğrencisi haftalık olarak toplam 35 saat ders görmektedir.