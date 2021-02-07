Dolar ve Euro kurundaki hareketlilik sürüyor. Dolar, küresel anlamda değer kazanmaya devam ederken Merkez Bankası'nın sıkılık vurgusuyla TL pozitif ayrışıyor. Piyasalarda ABD tarım dışı istihdam verisi öne çıkıyor. Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal'ın sıkı para politikası başta olmak üzere gündeme dair önemli açıklamaları sonrası haftanın son gününde dolar ve euro kurlarını bir araya getirdik! 7 Şubat 2021 Dolar, Euro ne kadar oldu? Bugün Dolar, Euro kuru kaç TL?

DOLAR NE KADAR OLDU?

7 Şubat 2021 tarihi itibariyle Dolar kuru 7,0580 liradan işlem görüyor. Dolar düşüşünü sürdürüyor.

EURO NE KADAR?

7 Şubat 2021 tarihi itibariyle Euro kuru 8,5062 liradan işlem görüyor.

ABD'nin para ve sermaye piyasalarının gözetim, denetiminden sorumlu kuruluşların başkanları ile dün bir araya gelen ABD Hazine Bakanı Janet Yellen, piyasaların bütünlüğünü korumak ve yatırımcıların korunmasını sağlamanın zorunluluk olduğunu söyledi.