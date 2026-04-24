        Haberler Gündem Güncel 7 yaşındaki Yüsra'nın şüpheli ölümü: 15 doktor hakkında soruşturma izni | Son dakika haberleri

        7 yaşındaki Yüsra'nın hastanede ölümüyle ilgili 15 doktor hakkında soruşturma izni

        Bursa'da grip şikayetiyle götürüldüğü hastanede yanlış tedavi sonrası hayatını kaybettiği iddia edilen Yüsra Türkoğlu'nun (7) ölümüyle ilgili Sağlık Bakanlığı'nca soruşturma izni verilmeyen 15 doktor hakkında, ailenin itirazı üzerine Ankara Bölge İdare Mahkemesi'nce soruşturma izni verilmesine karar verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24 Nisan 2026 - 19:05 Güncelleme:
        7 yaşındaki Yüsra'nın şüpheli ölümü

        Bursa'da yaşayan, Azime Buse ve Cemil Türkoğlu'nun 4 çocuğundan biri olan Hürriyet Ticaret ve Sanayi Odası İlkokulu 1'inci sınıf öğrencisi Yüsra, 19 Mayıs 2024 akşamı rahatsızlandı. Aile, grip şüphesiyle kızlarını Şehir Hastanesi'ne getirdi. Burada muayene edilip tedaviye alınan Yüsra'ya, serum takıldı.

        Serum takıldıktan yarım saat sonra Yüsra, fenalaştı. Daha sonra gelen başka bir doktor, aileye bir şeylerin ters gittiğini bildirdi. Türkoğlu ailesinin iddiasına göre, 10 saat boyunca çocuğun rahatsızlığı arttı, gözleri şişmeye, karnı ağrımaya, tansiyonu da düşmeye başladı. Sabah mesaiye gelen kardiyoloji doktoru, hastanın durumunun kritik olduğunu söyleyince Yüsra, yoğun bakıma alındı. Burada, duran kalbi çalıştırıldıktan sonra entübe edilen Yüsra, hayatını kaybetti. Kızlarının, yanlış serum takılması sonucu öldüğünü söyleyen Cemil Türkoğlu, savcılığa suç duyurusunda bulundu.

        REKLAM

        SAĞLIK BAKANLIĞI MÜFETTİŞ GÖREVLENDİRDİ

        Yüsra Türkoğlu'nun ölümüyle ilgili Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı adli, Sağlık Bakanlığı da idari soruşturma başlatıp müfettiş görevlendirdi. Hastane yetkilileri, "Hasta geldiği zaman kendisiyle ilgilenildi. Yapılan muayenesinde 'kalp hastası' olduğu ortaya çıktı. Bu aileye söylendi. Aile ısrarla, kızlarını hastaneden çıkarmak istediler. Hastanın durumu kritik olduğu için yoğun bakıma alındı. Sonrada yaşamını yitirdi. Görevlendirilen müfettiş, konuyu araştırıyor” iddiasında bulunurken, hastanede incelemede bulunan Bursa İl Sağlık Müdürlüğü'nün görevlendirdiği müfettişin, Yüsra Türkoğlu'nun ölüm nedenini çok yönlü olarak araştırıp doktorları, hemşireleri ve görevlileri de dinlediği belirtildi.

        AİLE BAKANLIĞIN KARARINA İTİRAZ ETTİ

        Ön inceleme sonucunda Sağlık Bakanlığı’nca olayda ihmali bulunduğu iddia edilen doktorlar hakkında soruşturma izni verilmezken, Türkoğlu ailesi Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne itirazda bulundu. Yapılan inceleme sonucunda Ankara Bölge İdare Mahkemesi 3’üncü İdari Dava Dairesi’nce haklarında ön inceleme yapılan, aralarında Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı, Çocuk Kardiyoloji Uzmanı ve Çocuk Yoğun Bakım Sorumlusu profesör, doçent ve uzman doktorlar ile asistan doktorlar ve pratisyen hekimlerin de bulunduğu 15 sağlık personeli hakkında soruşturma izni verildi.

        ‘İDDİALAR SAVÇILIKÇA YAPILACAK SORUŞTURMA KAPSAMINDA NETLEŞEBİLİR’

        Oy birliğiyle alınan kararda, “Şikayetli sağlık meslek mensupları tarafından yürütülen teşhis tedavi ve uygulamaların tıp kurallarına uygun olduğu gerekçesiyle soruşturma izni verilmemiş ise de olayın oluş şekli ve tüm dosya münderecatı bütün olarak değerlendirildiğinde iddia ve isnada konu hususların ancak ilgili savcılıkça yapılacak bir soruşturma kapsamında netleşebileceği sonucuna varılmış olup, itiraza konu kararda hukuka uyarlık bulunmamaktadır. Açıklanan nedenlerle, itirazın kabulü ile soruşturma izni verilmemesine ilişkin itiraza konu kararın kaldırılmasına, soruşturma izni verilmesine, dosyanın karar ekli olarak gereği yapılmak üzere 4483 sayılı Kanunun 11. maddesi uyarınca Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı’na; karardan bir örneğin ilgililere tebliğ edilmek üzere merciine gönderilmesine oy birliğiyle kesin olarak karar verildi” ifadelerine yer verildi.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması

        İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, TBMM'de kabul edilen dijital güvenlik düzenlemesine ilişkin Habertürk Ankara Temsilcisi Nasuhi Güngör'e kapsamlı değerlendirmelerde bulundu. Yeni düzenlemeyi tarihi bir kırılma noktası olarak tanımlayan Çiftçi, dijital alanın artık denetimsiz bir mecra olmaktan çıktığ...
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        "ABD heyeti Pakistan'a gidecek"
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        İhracatçıya özel kurumlar vergisi
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın ölümünde iddianame!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı: Formula 1 yeniden Türkiye'de!
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Bugün Ne Oldu? 24 Nisan 2026'nın haberleri
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        Netanyahu: Prostat kanseri tedavim olumlu sonuçlandı
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İkra bebek ile babasının yaşadığı dehşette ilk duruşma!
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        İstanbul sokaklarında Formula 1 şov
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Bakan Çiftçi'den Habertürk'e dijital güvenlik düzenlemesi açıklaması
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Okullarda alınacak yeni tedbirler neler?
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        Halfeti Belediyesi'ne operasyon: 49 gözaltı
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        İngiltere'de üzerinde 'Osmanlı' yazan tek mezar taşı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Gülistan Doku'nun mezar yeri aranıyor! 18 noktada çalışma yapıldı!
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Elektrik ve doğalgaza zam olacak mı? Bakan Bayraktar Bloomberg HT- Habertürk yayınında
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Küresel jet yakıtı krizi uçuşları riske soktu
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Mal varlığıyla ilgili yeni açıklama
        Perde arkasını anlattı
        Perde arkasını anlattı
        Meydan okuyor
        Meydan okuyor
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşletmeler siber sigortaya sarıldı
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası