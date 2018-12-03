İstanbul Esenyurt'ta geçtiğimiz 12 Mart'ta, İncirtepe Mahallesi'nde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Edinilen bilgiye göre, Vahap Acar (24) sokakta, darp edilmiş halde bulunmuştu. Ağır yaralı olarak Kanuni Sultan Süleyman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Acar, burada 11 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti.

Arkadaşları tarafından öldürülen Vahap Acar.

9 AYLIK TAKİPLE YAKALANDILAR

DHA'da yer alan habere göre olayın ardından, çevrede araştırma yapan polis, güvenlik kameralarının yardımıyla, Vahap Acar'ı öldüresiye döven kişilerin, arkadaşları, Hikmet Ö (22). ile Mehmet K. (19) olduğunu tespit etti. Faillerin peşine düşen polis, yaklaşık 9 ay süren takibin ardından Hikmet Ö. ile Mehmet K.'yı yakaladı. Polisteki ifadesinde, cinayeti itiraf eden Hikmet Ö., Acar'ı borcu olan 700 lirayı vermediği için dövdüklerini söylediği öğrenildi. Cinayet zanlıları, polisteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ