        Haberler Kültür-Sanat 72. Sait Faik Hikâye Armağanı’nın kısa listesi açıklandı

        72. Sait Faik Hikâye Armağanı'nın ön jürisi, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi duyurdu

        Giriş: 15 Nisan 2026 - 16:22 Güncelleme:
        Darüşşafaka Cemiyeti, Türkiye İş Bankası ve Kültür Yayınları iş birliğiyle bu yıl 72.’si düzenlenen Sait Faik Hikâye Armağanı’nın ön jürisi, titiz ve detaylı değerlendirmeler sonunda, yarışmaya başvuran 190 eser arasından seçilen 10 kitaptan oluşan kısa listeyi açıkladı.

        Ön jürinin belirlediği eserler alfabetik olarak şöyle sıralandı:

        • Açık Alanda Klostrofobik Hikayeler, Fulya Taşçeviren
        • Aşklar ve Hayaletler, Ayşe Burçak
        • Dünya Bir Rüzgar, Üzeyir Karahasanoğlu
        • Dünyadan Sonra Bir Yer, Yelina Tayfur
        • Geçici Manzara, Hakan Bıçakçı
        • Hayatımızın En Uzun Kışı, Dilek Karaaslan
        • Maviden-Deniz Güzeldir, Vecdi Çıracıoğlu
        • Neyse ki Günler Uzadı, Mesut Barış Övün
        • Sardunyalar Güneşe Bayılır, Başak Arslan
        • Üç, Eyüp Aygün Tayşir

        Bu yıl rekor sayıda başvuru alan yarışmanın kazananı mayıs ayı içinde açıklanacak. Armağan ile birlikte ilk kez geçen sene verilmeye başlanan Doğan Hızlan Özel Ödülü de sahibini bulacak.

        72. Sait Faik Hikâye Armağanı ve Doğan Hızlan Özel Ödülü’nün Emrah Kolukısa’nın koordinatörlüğünde toplanan ön jürisinde, Seray Şahinler Demir, Eray Ak ve Ali Bulunmaz yer aldı. Jüri ise İhsan Yılmaz, Faruk Duman, Cemil Kavukçu, Nazan Aksoy, Seval Şahin, Darüşşafaka Cemiyeti eski Başkan Vekili Beşir Özmen ve Türkiye İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Bali’den oluşuyor.

        SAİT FAİK HİKÂYE ARMAĞANI

        1955’te yazarın annesi Makbule Abasıyanık tarafından kurulan Sait Faik Hikâye Armağanı, 1964’ten beri Darüşşafaka Cemiyeti tarafından veriliyor.

        Sait Faik’in annesi Makbule Abasıyanık’ın vasiyetnamesi doğrultusunda dönemin ileri gelen edebiyat ustalarından oluşturulan jüri, o yıl içinde yazılmış en iyi hikâye kitabını seçerek “Sait Faik Hikâye Armağanı”nı veriyor.

        2012 yılından itibaren Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2025 yılından itibaren ise Kültür Yayınları’nın yanı sıra Türkiye İş Bankası’nın da iş birliğiyle verilen Sait Faik Hikâye Armağanı, bugün edebiyat dünyamızın en önemli ödülleri arasında yer alıyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        HT 360 - 14 Nisan 2026 (Nükleer Mi Küresel Risk, Hürmüz Mü?)

        İran Boğazı, ABD Limanları kapattı. İran deniz ablukasını aşabilir mi? Hürmüz kozu İran'dan alınabilir mi? Hürmüz tümüyle By-pass edilebilir mi? Petrolü Kızıldeniz'e taşımak çözüm mü? İran Kızıldeniz geçişini kesebilir mi? Husilere karşı koalisyon kurulur mu? Nükleer mi küresel risk, Hürmüz mü? HT 3...
        K.Maraş'ta okulda silahlı saldırı: 4 ölü, 20 yaralı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        İhraç polis, Gülistan'ın sim kartını 3 saat kullanmış!
        İsrail basını: Avrupa'daki son dostlarımızı kaybediyoruz
        İddia: İran, ABD'ye karşı Çin casus uydusu kullanıyor
        ABD düğmeye bastı: İran petrol satışına izin bitiyor
        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
        İkinci elde fiyat artış beklentisi
        Sabri suskunluğunu bozdu
        "Üç büyükler"in YouTube kanalları, Avrupa'da ilk 20'de
        Osimhen elini taşın altına koydu!
        1.67 milyar Euro'luk imza
        Kuyudaki cinayette iddianame! Her detayı dehşet!
        "Sevilmek istiyorum diye ağladım"
        Dünyanın en iyi 100 mutfağı belli oldu
        Nişanlandılar
        Babasını azarladı... Sandalyesini tekmeledi... Mahalleli feci dövdü!
        Belki farkında değiliz ama, İran ile 1932'de imzaladığımız andlaşmanın şartlarını mükemmelen yerine getiriyoruz
        Yeniden akıllara getirdi
        O hastalar için son gelişmeler!
