Son dakika haberi: 74 kişi ölümden döndü! Bir anda alev aldı!

74 kişi ölümden döndü! Bir anda alev aldı! 0:00 / 0:00

İHA

Yangın, Sakarya’nın Kalayık Mahallesi TEM Otoyolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, içerisinde 74 kişinin bulunduğu İbrahim K. idaresindeki Metro Turizm'e ait şehirler arası yolcu otobüsünün motor kısmında henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı.

DUMANI FARK EDİP DURDU

İHA'da yer alan habere göre aracından çıkan dumanı fark eden sürücü, otobüsü emniyet şeridine çekerek durdurdu.

İTFAİYE EKİPLERİ SEVK EDİLDİ

Ardından otobüs bir anda alevlere teslim oldu. İhbar üzerine adrese itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YANGINLA İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürebilmek için çalışma başlattı.

Ekiplerin yoğun çabalarının ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.