Amerikan Basketbol Ligi'nde ( NBA) Philadelphia 76ers, Giannis Antetokounmpo'nun 52 sayıyla kariyer rekoru kırdığı maçta Milwaukee Bucks'ı 130-125 yendi.

NBA'e 8 maçla devam edildi. Doğu Konferansı üçüncüsü 76ers, milli basketbolcu Ersan İlyasova'nın da forma giydiği konferans lideri Bucks'ı deplasmanda 130-125 mağlup ederek üst üste 4. olmak üzere 45. galibiyetini aldı.

76ers'ta Joel Embiid, 40 sayı, 15 ribaunt, 6 asist, 3 top çalma, Jimmy Butler 27 sayı, 6 ribaunt, 3 asist, 3 top çalmayla galibiyete katkı sağladı.

İki maç sonra kaybederek 18. yenilgisini yaşayan Bucks'ta kariyer sayı rekoru kıran Antetokounmpo'nun 52 sayı, 16 ribaunt, 7 asistlik performansı mağlubiyeti engelleyemedi. Ev sahibi ekipte Khris Middleton 19 sayı, 7 ribaunt, 6 asist üretti. Ersan İlyasova ise 17 dakika 51 saniye süre aldığı mücadeleyi 5 sayı, 2 ribaunt, 1 top çalmayla tamamladı.

NBA'e 9 maçla devam edilecek.

SONUÇLAR

New York Knicks-Los Angeles Lakers: 124-123

Miami Heat-Charlotte Hornets: 93-75

Milwaukee Bucks-Philadelphia 76ers: 125-130

Detroit Pistons-Toronto Raptors: 110-107

Orlando Magic-Atlanta Hawks: 101-91

Sacramento Kings-Chicago Bulls: 129-102

Houston Rockets-Minnesota Timberwolves: 117-102

Los Angeles Clippers-Brooklyn Nets: 119-116