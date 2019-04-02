77. yaşı Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri'yle kutlandı

Sevilen oyuncu Şevket Çoruh’un da ustası olan ve 2007’de hayatını kaybeden usta oyuncu Savaş Dinçel’in 77. doğum günü; Çoruh’un büyük emek harcayarak tamamen kendi yatırımıyla kurduğu ve “Kendimizi yetim hissetmemek için” “Baba Sahne” adını verdiği Baba Sahne’de Savaş Dinçel Salonu’nda kutlandı. 12. Savaş Dinçel Tiyatro Ödülleri’nin de sahiplerini bulduğu gecenin sunuculuğunu, yine Dinçel’in eski öğrencilerinden biri olan İlker Ayrık üstlendi.

Savaş Dinçel’in eşi Sumru Dinçel, Şevket Çoruh, eski öğrencileri, torunu ve torunları sayılan öğrencilerinin çocukları, bu yıl da sahnede bir araya geldiler. Öğrencileri sahnede, Savaş Dinçel’in “Sersem Kocanın Kurnaz Karısı” oyununda seslendirdiği ve sözleri kendisine ait olan “Bir Sanatkar Asla Ayı Değildir” şarkısını söylediler, ardından doğum günü pastası kestiler. Dinçel için özel olarak hazırlanan videonun gösterimi sırasında konuklar duygulu anlar yaşadılar.

Müjdat Gezen’in Savaş Dinçel ile anılarını paylaşmasının ardından, her yıl aynı tarihte Müjdat Gezen Sanat Merkezi öğrencileri tarafından tiyatro alanında verilen Savaş Dinçel Ödülleri de 12. kez sahiplerini buldu. En İyi Oyun Yazarı seçilen Şamil Yılmaz ödülünü Gani Müjde’den alırken; En İyi Yönetmen seçilen Yiğit Serdemir’e ödülünü Haldun Dormen takdim etti. En İyi Kadın Oyuncu ödülüne layık görülen Nezaket Erden ödülünü Kadıköy Belediye Başkanı Aykurt Nuhoğlu’nun elinden alırken, Murat Akkoyunlu’ya En İyi Erkek Oyuncu ödülünü Zuhal Olcay verdi.