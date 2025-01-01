78/1-a trafik cezası nedir? 78/1-a trafik cezası ne kadar, kaç TL 2025?

78/1-A TRAFİK CEZASI NEDİR?

78/1-a trafik cezası kodu, araçta emniyet kemeri olmaması veya emniyet kemeri takmama cezasının kodudur.

2025 YILINDA 78/1-A TRAFİK CEZASI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Park ve duraklama yasaklarına, dönüş ve geçme kurallarına, kavşaklarda geçiş hakkına, indirme ve bindirme kurallarına uymayanlar, emniyet kemeri, kask ve koruma gözlüğü kullanmayanlar, trafik kurallarına uymayan yayalar ile araçlardan bir şey atan veya dökenler, araçlarda yüksek seste müzik açanlar, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymayanlar 993 lirayla cezalandırılacak.