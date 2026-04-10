79. Cannes Film Festivali'ne katılacak filmler açıklandı

79. Cannes Film Festivali'nde yarışacak filmler açıklandı. Bu yıl 12-23 Mayıs tarihleri arasında düzenlenecek olan ve jüri başkanlığını Park Chan-wook’un üstlendiği festivalde Paweł Pawlikowski, Asghar Farhadi, László Nemes, Hirokazu Koreeda, Ryūsuke Hamaguchi, Pedro Almodóvar ve Cristian Mungiu gibi pek çok önemli yönetmenin yeni filmleri yarışacak. Bu yıl festivale 2491 filmin başvurduğunu bunun 10 yıl öncesinden bin film daha fazla olduğunu belirten Festival direktörü Thierry Frémaux programının büyük ölçüde tamamlandığını, önümüzdeki günlerde seçkiye birkaç film daha eklenebileceğini söyledi. Öte yandan Onursal Altın Palmiye bu yıl Peter Jackson ve Barbra Streisand’a festivalin kapanış töreninde takdim edilecek.

İşte festivalde sinemaseverlerle buluşacak filmler...

REKLAM

ANA YARIŞMA

Minotaur (Yön. Andrey Zvyagintsev)

The Beloved (Yön. Rodrigo Sorogoyen)

The Man I Love (Yön. Ira Sachs)

Fatherland (Yön. Paweł Pawlikowski)

Moulin (Yön. László Nemes)

The Birthday Party (Yön. Léa Mysius)

Fjord (Yön. Cristian Mungiu)

Notre Salut (Yön. Emmanuel Marre)

Gentle Monster (Yön. Marie Kreutzer)

Nagi Notes (Yön. Hiroshi Fukada)

Hope (Yön. Na Hong-jin)

Sheep in the Box (Yön. Hirokazu Koreeda)

The Unknown (Yön. Arthur Harari)

All of a Sudden (Yön. Ryūsuke Hamaguchi)

The Dreamed Adventure (Yön. Valeska Grisebach)

Another Day (Yön. Jeanne Herry)

Coward (Yön. Lukas Dhont)

The Black Ball (Yön. Javier Ambrossi & Javier Calvo)

A Woman’s Life (Yön. Charline Bourgeois-Taquet)

Parallel Tales (Yön. Asghar Farhadi)

Bitter Christmas (Yön. Pedro Almodóvar)

BELİRLİ BİR BAKIŞ

REKLAM

All the Lovers in the Night (Yön. Yukiko Sode)

Teenage Sex and Death at Camp Miasma (Yön. Jane Schoenbrun)

Everytime (Yön. Sandra Wollner)

Club Kid (Yön. Jordan Firstman)

I’ll Be Gone in June (Yön. Katharina Rivilis)

Yesterday the Eye Didn’t Sleep (Yön. Rakan Mayasi)

The Meltdown (Yön. Manuela Martelli)

Elephants in the Fog (Yön. Abinash Bikram Shah)

Iron Boy (Yön. Louis Clichy)

Ben’imana (Yön. Marie-Clémentine Dusabejambo)

Congo Boy (Yön. Rafiki Fariala)

Uļa (Yön. Viesturs Kairišs)

Strawberries (Yön. Laïla Marrakchi)

Forever Your Maternal Animal (Yön. Valentina Maurel)

Words of Love (Yön. Rudi Rosenberg)

YARIŞMA DIŞI

The Electric Kiss / La Vénus électrique (Yön. Pierre Salvadori) (Açılış filmi)

Her Private Hell (Yön. Nicolas Winding Refn)

L’Abandon (Yön. Vincent Garenq)

L’objet du délit (Yön. Agnès Jaoui)

La bataille de Gaulle: L’âge de fer (Yön. Antonin Baudry)

Karma (Yön. Guillaume Canet)

Diamond (Yön. Andy Garcia)

ÖZEL GÖSTERİMLER

John Lennon: The Last Interview (Yön. Steven Soderbergh)

Avedon (Yön. Ron Howard)

Les Survivants du Che (Yön. Christophe Réveille)

Les Matins Merveilleux (Yön. Avril Besson)

Rehearsals for a Revolution (Yön. Pegah Ahangarani)

L’affaire Marie-Claire (Yön. Lauriane Escaffre & Yvo Muller)

Cantona (Yön. David Tryhorn & Ben Nicholas)

REKLAM

CANNES PRÖMİYERLERİ

Visitation (Yön. Volker Schlöndorff)

Propeller One-Way Night Coach (Yön. John Travolta)

Kokurojo: The Samurai and the Prisoner (Yön. Kiyoshi Kurosawa)

The Third Night (Yön. Daniel Auteuil)

The Match (Yön. Juan Cabral & Santiago Franco)

GECE YARISI GÖSTERİMLERİ

Sanguine (Yön. Marion Le Coroller)

Jim Queen (Yön. Marco Nguyen & Nicolas Athane)

Colony (Yön. Yeon Sang-ho)

Roma Elastica (Yön. Bertrand Mandico)

Full Phil (Yön. Quentin Dupieux)