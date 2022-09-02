İtalya'da, bu yıl 79'uncusu düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali başladı. Dünyanın en eski film festivalinde kırmızı halı geçişleri de öne çıktı. Tar filminin gösterimi öncesi düzenlenen kırmızı halı törenine pek çok ünlü isim katıldı...