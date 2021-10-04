2021-2022 Süper Lig sezonunda heyecan 8. haftada da nefesleri kesti. İşte dün oynanan maçlar sonrası merakla beklenen Süper Lig'de haftanın panaroması...
SÜPER LİG 8. HAFTA MAÇ SONUÇLARI
1 EKİM CUMA
20:00 FATİH KARAGÜMRÜK 3-1 BAŞAKŞEHİR FK
20:00 ANTALYASPOR 1-2 ADANA DEMİRSPOR
2 EKİM CUMARTESİ
13:30 KONYASPOR 1-1 ALANYASPOR
16:00 KAYSERİSPOR 1-2 TRABZONSPOR
16:00 GÖZTEPE 0-1 GİRESUNSPOR
19:00 BEŞİKTAŞ 2-1 SİVASSPOR
3 EKİM PAZAR
13:30 YENİ MALATYASPOR 0-2 HATAYSPOR
16:00 GAZİANTEP FK 4-1 ALTAY
16:00 FENERBAHÇE 2-1 KASIMPAŞA
19:00 ÇAYKUR RİZESPOR - GALATASARAY
SÜPER LİG 8. HAFTA PUAN DURUMU
SÜPER LİG 9. HAFTA FİKSTÜRÜ
15 Ekim Cuma:
20.00 Medipol Başakşehir-Beşiktaş (Başakşehir Fatih Terim)
16 Ekim Cumartesi:
13.30 GZT Giresunspor-Çaykur Rizespor (Çotanak)
16.00 Demir Grup Sivasspor-Fraport TAV Antalyaspor (Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül)
19.00 Adana Demirspor-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor (Yeni Adana)
17 Ekim Pazar:
13.30 Kasımpaşa-Göztepe (Recep Tayyip Erdoğan)
16.00 Galatasaray-İttifak Holding Konyaspor (Türk Telekom)
16.00 Altay-VavaCars Fatih Karagümrük (Bornova Aziz Kocaoğlu)
19.00 Trabzonspor-Fenerbahçe (Medical Park)
18 Ekim Pazartesi:
20.00 Aytemiz Alanyaspor-Yukatel Kayserispor (Bahçeşehir Okulları)
20.00 Atakaş Hatayspor-Gaziantep (Yeni Hatay)
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