Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü faciada sürücü kazayı hatırlamadı!
Afyonkarahisar'ın Çay ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasıyla ilgili gözaltına alınan minibüs sürücüsü tutuklandı. Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi
Afyonkarahisar'da 8 kişinin öldüğü kazayla ilgili gözaltına alının B.K. (19) tutuklandı.
B.K. idaresindeki, tarım işçilerini taşıyan minibüs, 22 Temmuz'da Afyonkarahisar-Konya kara yolu Çay ilçesi Pınarkaya köyü yakınlarında şarampole devrildi. Feci kazada biri çocuk 8 kişi hayatını kaybederken, 13 kişi yaralandı.
Devrilen minibüsün şoförü B.K. de Afyonkarahisar Devlet Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından dün taburcu edildi. Cumhuriyet savcılığının talimatıyla B.K., jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
İlçe Jandarma Komutanlığındaki işlemleri tamamlanan B.K. (19), Çay Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha sonra adliyeye getirilen B.K., güvenlik önlemleri altında içeriye alındı. B.K., çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Zanlının savcılık ifadesinde, önceden psikolojik tedavi gördüğünü, kaza anını hatırlamadığını iddia ettiği öğrenildi.