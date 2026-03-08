SHOW TV'nin ilgiyle izlenen 'Kızılcık Şerbeti', 'Veliaht' ve 'Güldür Güldür Show' yapımlarındaki kadınların bir araya geldiği özel tanıtım izleyiciden büyük ilgi gördü. Sevgi dolu, cesur ve ilham veren güçlü kadın karakterlerinin yer aldığı tanıtımda “Nasıl başarıyorsun dimdik ilerlemeyi her şeye rağmen?” sorusuna verilen “Benim yapım bu!” yanıtıyla kadınların sarsılmaz iradesi güçlü bir şekilde vurgulandı.

Hayatın farklı alanlarında mücadele eden, hayallerinin peşinden kararlılıkla ilerleyen ve güçlü duruşlarıyla ilham veren kadınların hikâyeleri ekrana taşındı. “Bütün dünya karşıma da geçse…”, “Sen güçlü bir kadınsın!”, “Zafer istiyorum!” ve “Gelecek cesur kadınların elinde şekillenecek” replikleriyle kadınların kararlılığına, cesaretine ve toplumsal değişimdeki öncü rolüne dikkat çekildi.

Dramdan eğlenceye uzanan sahnelerle hazırlanan tanıtım, kadınların sevgisi, umudu, cesareti ve dayanışmasıyla hayatın her alanına güç kattığını etkileyici bir anlatımla ortaya koydu. SHOW TV, bu özel tanıtımla kadınların hayatın her alanındaki varlığını ve dünyayı değiştiren ilham verici gücünü selamladı.

8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun!