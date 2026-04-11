        Haberler Sağlık 8 saatten fazla oturmak demans riskini artırıyor | Sağlık Haberleri

        8 saatten fazla oturmak demans riskini artırıyor

        Kanada'daki York Üniversitesi araştırmacılarının 35 yaş üzeri milyonlarca yetişkine ait verileri inceleyen çok sayıda prospektif kohort çalışmasını analiz ettiğini belirten Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, "Günde 8 saatten fazla oturarak geçirilen sürelerin demans riskini yaklaşık yüzde 27 oranında artırabildiği ortaya kondu. Özellikle masa başı çalışan bireylerin gün içinde düzenli aralıklarla hareket etmeleri ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri büyük önem taşıyor" dedi

        Giriş: 11.04.2026 - 15:40 Güncelleme:
        Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Demet Aygün Üstel, “Kanada’daki York Üniversitesi araştırmacıları tarafından yürütülen ve uluslararası bilimsel bir dergide yayımlanan kapsamlı bir çalışma, günlük yaşam alışkanlıklarının demans gelişimi üzerinde önemli etkileri olabileceğini ortaya koydu” dedi. Doç. Dr. Üstel, söz konusu araştırmanın sonuçlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

        Doç. Dr. Üstel, “Araştırma sonuçlarına göre düzenli fiziksel aktivite yapan bireylerde demans gelişme riskinin yaklaşık yüzde 25 oranında daha düşük olduğu görülüyor. Fiziksel aktivite yalnızca kas ve kalp sağlığı için değil, beyin fonksiyonlarının korunması açısından da önemli bir rol oynuyor” dedi.

        "UZUN SÜRE OTURMAK RİSKİ ARTIRABİLİYOR"

        Araştırmada hareketsiz yaşam tarzının demans riskiyle ilişkisinin de incelendiğini ifade eden Üstel, “Günde 8 saatten fazla oturarak geçirilen sürelerin demans riskini yaklaşık yüzde 27 oranında artırabildiği ortaya kondu. Özellikle masa başı çalışan bireylerin gün içinde düzenli aralıklarla hareket etmeleri ve fiziksel aktiviteyi günlük yaşamlarının bir parçası haline getirmeleri büyük önem taşıyor” diye konuştu.

        "UYKU SÜRESİ DE DEMANS RİSKİYLE İLİŞKİLİ"

        Uyku süresinin de beyin sağlığını etkileyebildiğini vurgulayan Üstel, “Araştırmada ideal uyku süresinin 7–8 saat olduğu görülüyor. Günde 7 saatten az uyuyan bireylerde demans riskinin yaklaşık yüzde 18 oranında arttığı tespit edilirken, 8 saatten fazla uyuyan kişilerde de risk artışı gözlemlenebiliyor. Bu nedenle dengeli bir uyku düzeni beyin sağlığının korunmasında önemli bir faktör” ifadelerini kullandı.

        "YAŞAM TARZI DEĞİŞİKLİKLERİ DEMANS RİSKİNİ AZALTABİLİR"

        Demansın gelişiminde genetik faktörlerin yanı sıra yaşam tarzının da belirleyici olduğunu ifade eden Üstel, “Düzenli egzersiz yapmak, uzun süre hareketsiz kalmaktan kaçınmak ve sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak demans riskini azaltabilecek değiştirilebilir faktörler arasında yer alıyor. Orta yaşlardan itibaren sağlıklı yaşam alışkanlıklarının benimsenmesi, ilerleyen yaşlarda beyin sağlığının korunmasına katkı sağlayabilir” dedi.

