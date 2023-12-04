8 yaşındaki çocuk, tüfekle annesini vurdu

Denizli'de, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, annesini vurdu.

Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi.

İHA'nın haberine göre, eşinden ayrılan S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T.'nin evde oynadığı av tüfeği bir anda ateş aldı.

Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesine isabet etti. Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.