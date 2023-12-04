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        Haberler Gündem 3. Sayfa 8 yaşındaki çocuk, tüfekle annesini vurdu

        Denizli'de 8 yaşındaki çocuk, tüfekle oynarken annesini vurdu

        Denizli'de 8 yaşındaki çocuğun oynadığı tüfeğin ateş alması ile anne vuruldu. Yaralanan anne hastaneye kaldırıldı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 04.12.2023 - 11:20 Güncelleme: 04.12.2023 - 11:20
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        8 yaşındaki çocuk, tüfekle annesini vurdu
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        Denizli'de, evde bulunan tüfekle oynayan çocuk, annesini vurdu.

        Olay, gece saatlerinde Pamukkale ilçesine bağlı Aktepe Mahallesi 2407 Sokak'ta meydana geldi.

        İHA'nın haberine göre, eşinden ayrılan S.A. (45) ile birlikte yaşayan 8 yaşındaki U.T.'nin evde oynadığı av tüfeği bir anda ateş aldı.

        Tüfekten çıkan saçmalar, o sırada yatakta uzanmakta olan annesine isabet etti. Ayağından yaralanan kadının yardım talebi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

        Ambulansla hastaneye sevk edilen annenin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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