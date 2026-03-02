81 ilden getirilecek taşlarla yapılacak

Düzce Belediyesi tarafından Millet Bahçesi-2 Projesi kapsamında hayata geçirilecek olan Anıt Eser Kültür Evi için harekete geçildi. Kültür Mahallesi'nde, Mustafa Kemal Ortaokulu ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü binalarının bulunduğu alanda inşa edilecek proje için hafriyat çalışmalarına başlandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplam 5 bin 500 metrekarelik alana sahip olacak Anıt Eser; bodrum, zemin ve birinci kattan oluşacak şekilde planlandı. Ahşap ve taş ağırlıklı mimari anlayışla tasarlanan yapı, Türkiye'nin 81 ilinden getirilecek taşlarla inşa edilecek.

Hafriyat çalışmalarının başladığı alanda incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, seçimlerden önce söz verdikleri 100 proje arasında yer alan Anıt Eser Projesi'ni başlatmış olmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Başkan Özlü, "İnşallah bu eseri bu sene içerisinde ete kemiğe büründüreceğiz. Düzce'miz kalıcı bir Anıt Eser kazanacak. Düzce’mize hayırlı olsun" dedi.

*Haberin ilk görseli İHA tarafından servis edilmiştir.