        84 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı | Son dakika haberleri

        Batman'da 84 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı

        Batman'da 116 noktadan toplanan 84 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.03.2026 - 17:01 Güncelleme:
        84 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı
        Batman Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, 116 noktadan toplanan 84 ton atık lastik geri dönüşüme kazandırıldı.

        Batman Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürlüğü, çevreyi korumaya yönelik çalışmalar kapsamında ömrünü tamamlamış lastiklerin toplanması ve geri dönüşüme kazandırılmasını sürdürüyor. Kent genelinde belirlenen 116 noktadan toplanan atık lastikler; kapalı kasa kamyonet, kamyon ve JCB kepçe yardımıyla alınarak Atık Lastik Toplama Sahası'na taşınıyor. Depolanan lastikler, günlük olarak tırlara yüklenerek geri dönüşüm tesislerine sevk ediliyor.

        Çalışmalar, Batman İmar ve Mücavir Alan sınırları ile Makine İkmal ve Bakım Onarım Müdürlüğü'nde oluşan atıkları da kapsıyor.

        2026 Şubat ayı boyunca kesintisiz devam eden çalışmalar kapsamında toplam 84 bin 190 kilogram atık lastiğin geri dönüşüme kazandırıldığı bildirildi. Yetkililer ayrıca, Batman İmar ve Mücavir Alan sınırlarının genişlemesine bağlı olarak atık lastik miktarında artış yaşandığını, bu doğrultuda sistemde gerekli iyileştirmelerin yapıldığını belirtti.

        #Batman Haberleri
        #yerel haberler
