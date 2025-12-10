Habertürk
        9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı | Son dakika haberleri

        9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı

        Bolu'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'deki yangına ilişkin davada 9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı getirildi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.12.2025 - 19:38 Güncelleme: 10.12.2025 - 19:38
        9 bakanlık personeline yurt dışı çıkış yasağı
        Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bulundan Grand Kartal Otel’de 21 Ocak gecesi çıkan yangında 78 kişi hayatını kaybetmiş, 137 kişi yaralanmıştı.

        32 sanığın yargılandığı davada aralarında otel sahibi ve belediye yetkililerin de bulunduğu 11 sanığa 34 çocuğa karşı "Olası kastla öldürme" suçundan 34'er kez müebbet hapis, yaşamını yitiren 44 yetişkin yönünden 44'er kez "Olası kastla öldürme" suçundan 24 yıl 11'er ay hapis cezası verilmişti. Diğer 18 sanığa da değişen oranlarla ceza verilirken 3 sanıkta beraat etmişti.

        9 ŞÜPHELİ BÜROKRATA YURT DIŞI ÇIKIŞ YASAĞI GETİRİLDİ

        Danıştay 1. Dairesi’nin Kültür ve Turizm Müdürlüğü personelleri hakkında soruşturma izni almasının ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 9 bürokrat, taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma suçundan Bolu 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi. SEGBİS sistemiyle duruşmaya katılan şüpheli personeller hakkında yurt çıkış yasağı kararı getirildi. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yatırım İşletmeler Genel Müdürü Neşe Ç., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Levent K., Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Elçin Ş.Ö., emekli Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürü Şennur A.D., Kültür ve Turizm Bakanlığı Uludağ Alan Başkanı Bülent Ç.Ç., baş kontrolörler Barış B., Melda A., Şule A. ve Ramazan A.'nın yurt dışına çıkışlarının yasaklanmasına karar verdi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

