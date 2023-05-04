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9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Vladislav Ribnikar İlkokulu'nda 7. sınıf öğrencisi, sabah saatlerinde güvenlik görevlileri ve öğrencilere silahla ateş açmış ve 9 kişi hayatını kaybetmişti. Saldırının ardından olaya ilişkin yeni ayrıntılar da ortaya çıktı.

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HABERTURK.COM / Ajanslar
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    13 yaşındaki bir çocuğun Çarşamba günü Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki bir okulda sınıf arkadaşlarına silahlı saldırıda bulunması ülkeyi sarstı.

    Olayda bir güvenlik görevlisiyle birlikte en az sekiz çocuk hayatını kaybederken, yeni detaylar da ortaya çıktı. İşte saldırıya dair bilinenler... 
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    NASIL OLDU?

    Olay Çarşamba günü erken saatlerde, Sırbistan'ın başkentinin lüks bir bölgesi olan Vračar'da tanınmış bir kurum olan Vladislav Ribnikar İlköğretim Okulu'nda meydana geldi.

     
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Belgrad Emniyet Müdürü Veselin Milić'e göre şüpheli okula vardıktan sonra 'hemen çantasından tabancasını çıkardı' ve ilk olarak okulun güvenlik görevlisini vurdu. Milić'e göre ardından nöbetçi personelin yanına gitti ve yanlış bir şey yapmamış gibi masasına oturdu. Masasında bir kız çocuğu vardı, bir diğeri de piyanonun başındaydı. Onları da öldürdü. Milić, şüphelinin daha sonra bir tarih sınıfına doğru yürüdüğünü, koridorda ilerlerken ateş ettiğini, odaya girmeden önce öğretmeni ve diğer öğrencileri kapı aralığından vurduğunu söyledi.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Ardından şüpheli sınıftan ayrıldı ve okul bahçesine doğru yöneldi. Saldırı sonrası 7'si kız 1'i erkek olmak üzere 8 çocuk ve 1 güvenlik görevlisi hayatını kaybetti, 6'sı öğrenci 1'i öğretmen 7 kişi de yaralandı.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar
    SALDIRGAN KİM? 
     
    Saldırı sonrasında gözaltına alınan 13 yaşındaki şüphelinin ismi açıklanmadı. Ancak kendisinin okuldaki öğrencilerden biri olduğu belirtildi. 
     
    Sırbistan İçişleri Bakanı yaptığı açıklamada "Ebeveynin birkaç parça silahı vardı ve onları kilitli tutuyordu. Kasanın bir şifresi vardı. Belli ki çocuk o iki silahı ele geçirir geçirmez kodu da almış. Ve her biri 15 mermi ile doluydu" dedi.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Basın açıklamasında ayrıca çocuğun çantasında 9 mm'lik bir tabancanın yanı sıra küçük kalibreli bir tabanca ve dört molotof kokteyli olduğu ifade edildi.

    Şüphelinin anne ve babası Çarşamba günü tutuklanırken, babanın daha önce oğluyla birlikte atış poligonuna gittiğinin bilindiğini belirtildi.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Polise göre 13 yaşındaki saldırgan saldırıyı titizlikle planladı, haftalar öncesinden sınıf planlarını çizdi ve hedeflerin bir listesini hazırladı.

     

    Okuldakilere göre tanınmış bir radyologun oğlu olan çocuk, okulun en yetenekli gençlerinden biriydi.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    ÜLKE NASIL TEPKİ VERDİ? 

    Haberin duyulmasının ardından endişeli velilerden oluşan bir kalabalık okulun önünde toplandı. CNN'e bağlı N1 kanalına konuşan bir çocuğun annesi, "Çocuğum hala şokta onu sakinleştiremedik" dedi.

    Bir başka baba ise kaotik bir sabah geçirdiğini anlatarak "Bankaya gidiyordum ve bir grup polis gördüm. Saat 8:50 civarıydı. Koşarak geldim. Okul psikoloğunu gördüm, okul personelini gördüm, öğretmenler şoktaydı" dedi.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Ülkede bireysel silahlanma oranı yüksek olsa da silahlı saldırılar nadiren görülüyor. Olay sonrası ülkede 3 günlük yas ilan edildi ve diğer Avrupa ülkeleri başsağlığı dileklerini iletti.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    ÜLKEDE NE KADAR SIKLIKLA SİLAHLI SALDIRI GERÇEKLEŞİYOR? 

    Yaklaşık 7 milyon nüfuslu Sırbistan'da özel 2 milyon 700 binden fazla silah bulunuyor. 1990'lı yıllarda yaşanan çatışmaların mirası olan bu oran oldukça yüksek.

     
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Small Arms Survey tarafından 2018 yılında yapılan bir analize göre, bu silahların sadece %44'ü resmi olarak kayıtlı.

    Cenevre Lisansüstü Enstitüsü'nün verisine göre bu, her 100 Sırp'a 39 silah düştüğü anlamına geliyor. Bu oran Avrupa'da en yüksek, dünyada ise beşinci en yüksek bireysel silahlanma oranı olarak öne geçiyor.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Veriler, Sırbistan'da insanların sahip olduğu 1,5 milyondan fazla silahın kayıtsız olduğunu da gösteriyor.

     
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    Reuters'e göre, yine de bu tür silahlı saldırılar, ülkenin katı silah yasaları nedeniyle nispeten nadir görülüyor.
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    13 YAŞINDAKİ SALDIRGANA NE OLACAK?

    13 yaşındaki çocuk şu anda polis gözetiminde ve Sırbistan Cumhurbaşkanı'na göre 'özel bir psikiyatri kurumuna' yerleştirilmesi bekleniyor.

    Savcılar, çocuğun eylemlerinden cezai olarak sorumlu tutulmak için çok küçük olabileceğini söylüyor. Soruşturma ise devam ediyor. 
  • 9 kişi hayatını kaybetmişti: Sırbistan'ı sarsan okula saldırısında yeni detaylar

    * Haberin görselleri Associated Press'ten servis edilmiştir.

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