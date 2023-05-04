Small Arms Survey tarafından 2018 yılında yapılan bir analize göre, bu silahların sadece %44'ü resmi olarak kayıtlı.

Cenevre Lisansüstü Enstitüsü'nün verisine göre bu, her 100 Sırp'a 39 silah düştüğü anlamına geliyor. Bu oran Avrupa'da en yüksek, dünyada ise beşinci en yüksek bireysel silahlanma oranı olarak öne geçiyor.