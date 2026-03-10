9 Mart 2026 reyting sonuçları belli oldu! ABC1, AB ve Total sıralamasına göre dün en çok hangi yapım izlendi?
Pazartesi günü televizyon ekranlarında birbirinden farklı türde program, dizi, yarışma ve film yayınlandı. Bu yapımlardan bazıları ABC1, AB ve Total sıralamasında zirveye yerleşirken, bazıları ilk 10'da kendisine yer bulamadı. Seyrettikleri yapımların izlenme oranlarını merak edenler ise ''Dün en çok ne izlendi, ABC1, AB ve Total sıralamasında kim birinci oldu?'' sorularına yanıt aramaya başladı. İşte, 9 Mart 2026 reyting sonuçları ile dünün ABC1, AB ve Total sıralaması...
9 MART 2026 REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
9 Mart Pazartesi akşamı Kanal D’de Uzak Şehir ve TRT 1’de Cennetin Çocukları dizileri yeni bölümleriyle izleyici karşısına çıktı.
ATV’de Kim Milyoner Olmak İster? ve TV8’de Survivor Ünlüler - Gönüllüler yarışmaları ekranlara geldi.
Show TV’de İntikam filmi sinemaseverlerle buluşurken, Star TV’de Çok Güzel Hareketler 2 ve NOW’da Doktor: Başka Hayatta yapımları yayınlandı.
9 Mart 2026 reyting sonuçları açıklandı. İşte dünün ABC1, AB ve Total sıralama tablosu;
9 MART 2026 PAZARTESİ ABC1 REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Esra Erol’da – ATV
Cennetin Çocukları – TRT 1
Survivor – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV
9 MART 2026 PAZARTESİ AB REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Cennetin Çocukları – TRT 1
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Survivor – TV8
Show Ana Haber – Show TV
Cennetin Çocukları (Özet) – TRT 1
Ramazan Sevinci – TRT 1
Gelin – Kanal 7
9 MART 2026 PAZARTESİ TOTAL REYTİNG SIRALAMASI
Uzak Şehir – Kanal D
Uzak Şehir (Özet) – Kanal D
Esra Erol'da – ATV
Müge Anlı ile Tatlı Sert – ATV
Selçuk Tepeli ile NOW Ana Haber – NOW
Cennetin Çocukları – TRT 1
Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu ile İftar – ATV
Survivor – TV8
Show Ana Haber – Show TV
ATV Ana Haber – ATV