Milli Piyango 9 Mayıs çekiliş sonuçları için heyecanlı bekleyiş gerçekleştirilecek çekiliş sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte sona erecek. Çekiliş Milli Piyango İdaresi'nin (MPİ) resmi internet sitesi olan www.mpi.gov.tr adresinden canlı yayınlanıyor. Çekilişin ardından ise yine www.mpi.gov.tr üzerinden çekiliş sonuçları ile birlikte tüm ikramiye bilgileri yer alıyor. Normalde her ayın 9 - 19 ve 29'unda yapılan Milli Piyango çekilişine ek olarak 31 Aralık, 23 Nisan, 19 Mayıs gibi resmi bayram günlerinde de özel çekilişler düzenleniyor. 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları, bilet sorgulama sayfası haberimizde.

MPİ MİLLİ PİYANGO SORGULAMASIRALI TAM LİSTE - 9 MAYIS 2020

Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından gerçekleştirilecek 9 Mayıs Milli Piyango çekiliş sonuçları açıklanır açıklanmaz haberimizde olacak.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN