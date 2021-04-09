Gaziantep Cuma namazı saati araştırılıyor. Cuma namazı her hafta her ilde farklı saatlerde kılınıyor bu yüzden mübarek cuma günü en çok merak edilen şeylerin başında cuma namazı saati geliyor. Gaziantep'te cuma namazına gidecek olan vatandaşlar Gaziantep cuma namazı saatini merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığı namaz vakitlerini her gün, günlük ve haftalık olarak paylaşıyor. İşte Diyanet İşleri namaz takvimine göre 9 Nisan Diyanet Gaziantep Cuma namaz saati ve Gaziantep haftalık namaz vakitleri

9 Nisan 2021 GAZİANTEP CUMA NAMAZI SAATİ

9 Nisan 2021 Gaziantep Cuma namazı saati: 12:37

Gaziantep İçin Haftalık Namaz Vakitleri Miladi Tarih İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı 09 Nisan 2021 Cuma 04:35 05:58 12:37 16:14 19:07 20:24 10 Nisan 2021 Cumartesi 04:33 05:56 12:37 16:15 19:07 20:25 11 Nisan 2021 Pazar 04:31 05:55 12:37 16:15 19:08 20:27 12 Nisan 2021 Pazartesi 04:30 05:54 12:36 16:15 19:09 20:28 13 Nisan 2021 Salı 04:28 05:52 12:36 16:15 19:10 20:29 14 Nisan 2021 Çarşamba 04:26 05:51 12:36 16:15 19:11 20:30 15 Nisan 2021 Perşembe 04:25 05:49 12:36 16:16 19:12 20:31

AÇIK ALANLARDA CUMA NAMAZI KILINABİLİR Mİ?

İslam âlimlerinin çoğunluğuna göre cuma namazı, yerleşim yerlerindeki camilerde veya yakınlarındaki açık alanlarda kılınabilir. Cuma namazının yerleşim bölgesinde kılınmasını gerekli gören Mâlikîler, aynı zamanda bunun camide eda edilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. (İbn Rüşd, Bidâye, I, 159-160; Mevvâk, et-Tâc, II, 520; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 419; Kâsânî, Bedâî’, I, 259-261; İbn Kudâme, el-Muğnî, III, 202-209). Şu kadar var ki, nerede kılınırsa kılınsın dinen yetkili mercilerden izin alınması gerekir.