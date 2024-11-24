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        Haberler Gündem Güvenlik 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde 9 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.11.2024 - 13:22 Güncelleme: 24.11.2024 - 13:22
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        9 terörist etkisiz hale getirildi
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        Milli Savunma Bakanlığı, 9 PKK/YPG'li teröristin daha etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

        Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, teröristlere nefes aldırmıyor. Kahraman Mehmetçik, Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerinde belirlediği 9 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

        Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz!" ifadelerine yer verildi.

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        #terörist
        #PKK
        #YPG
        #Suriye
        #MSB
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