9 Temmuz hangi burç? 9 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

İnsanoğlu eski zamanlardan bu yana gökyüzüne bakmaya ve anlamlandırmaya çalışmıştır. İnsanlık tarihi kadar eski olan astroloji de bir çeşit yol gösterici ve kılavuzdur. Astrolojideki 12 burcun hepsi kişilik, mizaç ve davranışlarla ilgili bir şeyler söyler. İşte 9 Temmuz tarihi de şefkat, aile, geçmiş ve yuva kavramlarıyla ilişkilidir. Bu yazımızda 9 Temmuz’un hangi burç olduğu, bu özel günün yükseleni, yorumu ve özellikleri ve 9 Temmuz tarihi ile ilgili genel astrolojik bilgiler paylaşacağız.

9 Temmuz Hangi Burç?

9 Temmuz burcu ne sorusu merak edilen konulardan biridir. Zodyak’ın öncü burçlarından Yengeç burcunun etkisi altındaki 9 Temmuz doğumlular iyilik, merhamet ve şefkat konularında öne çıkarlar. Yengeç burcu su grubuna ait olup, yönetici gezegeni ise Ay’dır. Aslında bireylerin yaşamlarında onları diğer kişiler tarafından nasıl algılandığını belirleyen yükselen burcu diye bir burç vardır. Tam da 9 Temmuz yükseleni nedir sorusu akıllara gelmektedir. Yükselen burç güneş burcu bilgisinin yanında aynı zamanda doğum saati ve doğum yeri bilgisine de ihtiyaç duyar. Çünkü yükselen burç doğduğunuz anda doğu ufku çizgisinde yükselen burca verilen isimdir.