8 Temmuz hangi burç? 8 Temmuz burcu yükseleni, yorumu ve özellikleri nedir?

Astrolojiye biraz ilgisi olanlar bilirler ki gökyüzündeki her bir hareket yeryüzündeki bizler üzerinde belli etkilere neden olabilmektedir. Bir kılavuz olarak kabul edebileceğimiz astroloji 8 Temmuz doğumlular için hareketli ve öncü bir burç olduğunu söyler. Su elementi ile 8 Temmuz doğumlular hassas ve duyarlı yapıdaki kişileri işaret eder. Biz de bu yazımızda 8 Temmuz günü doğanların hangi burç olduğunu, bu burcun yükselen özelliklerini ve yorumunu ve 8 Temmuz burcu için genel bir astrolojik tablo sunacağız. Hazırsanız başlayalım…

8 Temmuz Hangi Burç?

8 Temmuz burcu ne sorusuna yanıt şefkat ve merhamet ile ilintili yengeç burcudur. Yengeç burcu burçlar kuşağı olarak bilinen Zodyak’ın dördüncü burcudur. Su elementinin etkisinde ve Ay’ın yönetimindedir. Yengeç burcu bireyleri ev ve aile ile ilintilidir. Himayeci bir yapıya sahip olan yengeç bireyleri sevdiklerini koruma konusunda oldukça gözü kara olabilmektedir. Diğer yandan bu gün doğanların merak ettiği bir konu da 8 Temmuz yükseleni nedir sorusudur. Bu sorunun yanıtını bulabilmek için bireyin doğum saati ve doğum yeri bilgilerini bilmemiz gerekir.