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        Haberler Gündem 3. Sayfa 9 yaşındaki Kemal Azgın'ı düğünde öldürdüler | SON DAKİKA HABERLER | Son dakika haberleri

        9 yaşındaki Kemal'i düğünde öldürdüler!

        Adana'da, sokak düğününde havaya açılan ateşte başına mermi isabet eden 9 yaşındaki Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 11 şüpheli, adliyeye sevk edildi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.01.2025 - 13:33 Güncelleme: 15.01.2025 - 13:34
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        9 yaşındaki Kemal'i düğünde öldürdüler!
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        Adana'da korkunç olay, 11 Ocak'ta saat 21.00 sıralarında Kozan ilçesi Turgutlu Mahallesi'nde meydana geldi.

        MERMİ BAŞINA İSABET ETTİ

        DHA'daki habere göre evin önünde yapılan düğünde bazı davetliler havaya ateş açtı. Bu sırada bir tabancadan çıkan merminin başına isabet ettiği Kemal Azgın (9), kanlar içinde yığıldı.

        KÜÇÜK ÇOCUK YOĞUN BAKIMA ALINDI

        Kemal Azgın, aile yakınlarının otomobiliyle Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük çocuk yoğun bakıma alırken, yakınları hastane önünde sinir krizi geçirdi.

        11 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

        Kemal Azgın’ın durumu ciddiyetini korurken, jandarma ekipleri 11 şüpheliyi gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan şüpheliler, bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edildi.

        HAYATINI KAYBETTİ

        Kemal Azgın, tedavi gördüğü hastanede bugün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi. Azgın'ın cansız bedeni otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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