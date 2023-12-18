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        Haberler Magazin 9 yıl sonra ekranlara döndü! Özgü Namal kimdir, kaç yaşında ve nereli? Özgü Namal hayatı ve kariyeri

        Özgü Namal kimdir, kaç yaşında ve nereli?

        Özgü Namal 9 sene sonra yeniden ekranlara döndü. SHOW TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisiyle izleyiciyle buluşan Türk sinema, tiyatro ve dizi oyuncusu Kurtlar Vadisi dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı "Elif Eylül" karakteriyle ünlenmiştir. İşte Özgü Namal hayatı hakkında bilgiler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.12.2023 - 21:32 Güncelleme: 18.12.2023 - 21:32
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        Özge Namal özellikle sosyal medyada gündem konusu oldu. Kızıl Goncalar dizisi ile uzun zaman sonra ekranlara yeniden dönen ünlü oyuncunun hayatını haberimizde paylaştık. Peki, Özgü Namal kimdir? Özgü Namal kaç yaşında, nereli? Özgü Namal hayatı hakkında merak edilen bilgiler...

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        ÖZGÜ NAMAL KİMDİR?

        Melahat Özgü Namal, 28 Aralık 1978 yılında Üsküdar'da doğdu. Selanik kökenli olan annesi Akile Namal emekli bir devlet memuru, Makedonya kökenli babası Kubilay Namal ise emekli bir tüccardır.

        1997 yılında profesyonel olarak Masal Gerçek Tiyatrosu'nda çocuk oyunlarıyla tiyatro oyunculuğuna başlamıştır. Üsküdar Cumhuriyet Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olan Namal, daha önce Kadıköy Halk Eğitim Merkezi ve Müjdat Gezen Tiyatrosu'nda da oyunculuk eğitimi almıştır. Sinema ve tiyatro en büyük tutkusuyken, fotoğrafçılık da hobileri arasında yer almaktadır.

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        Kurtlar Vadisi Dizisinde Polat Alemdar'ın sevgilisini canlandırdığı Elif Eylül karakteriyle geniş kitlelerce tanınmıştır. 2005'te rol aldığı Kiralık Oyun adlı tiyatro oyunundaki performansıyla Afife Tiyatro Ödülleri'nde yardımcı rolde yılın en başarılı müzikal ya da komedi kadın oyuncusu ödülünü elde etti.

        Yetenek Sizsiniz Türkiye'nin 2014-2015 sezonuna jüri olarak katılmıştır. 2002-2008 yılları arasında Oktay Kaynarca ile sevgiliydi. 2014'te Ahmet Serdar Oral ile yaşamaya başladı ve 2 çocuğu oldu. 6 Ekim 2020'de Ahmet Serdar, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

        Haberi Hazırlayan: Tutku Bulut
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