93 kilo vermişti! Pelin Öztekin'in bikinili hali görenleri şaşırttı!
Geçirdiği mide ameliyatı sonrası büyük bir değişim yaşayan genç oyuncu Pelin Öztekin, sosyal medya hesabından bikinili pozunu yayınladı. Ünlü oyuncunun bikinisinin üstünü giymemesi sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştiri aldı. İşte Pelin Öztekin'in son pozları...
2014 yılında mide ameliyatı olan eski Çok Güzel Hareketler Bunlar oyuncusu Pelin Öztekin, 6 ay içerisinde 93 kilo vermişti. Yetenekli oyuncunun sosyal medya hesabında yayınladığı bikinili pozu gündem oldu!
Son olarak "Özür Dilerim" adlı filmin galasında objektiflere yansıyan Pelin Öztekin, son olarak bikinisiyle verdiği pozu 444 bin takipçili Instagram hesabından sevenlerinin beğenisine sundu. Ünlü güzelin kilosuna dikkat ettiği görüldü.
Bir dönem Çok Güzel Hareketler Bunlar'da boy gösteren Pelin Öztekin'in yayınladığı son gönderileri sevenleri tarafından 4300'ün üzerinde beğeni ve 240'ın üzerinde yorum aldı.
Ünlü oyuncunun son gönderisinin altına sevenlerinden; "Filtre yapmana gerek yok", "Her halinle çok güzelsin", "Azmine hayranım" gibi yorumlar gelse de bazı sosyal medya kullanıcılarından da: "Bu tarz fotoğraflara ne gerek var", "Yapma böyle şeyler" gibi tepkili yorumlar geldi.
İşte Pelin Öztekin'in son pozları...