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93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Abdurrahman Abacı, ilerleyen yaşına rağmen 10 dönümlük mera arazisine diktiği fidanlarla çevre yeşillendirme çalışmalarına katkı sağlıyor

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  • Kayseri'de yaşayan 93 yaşındaki Abdurrahman Abacı, 10 dönümlük mera arazisine diktiği fidanlarla ilgileniyor. 
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Doğup büyüdüğü bölgeyi yeşillendirmek için sürekli gayret gösteren Abacı, iki yıl önce ata topraklarında ağaçlık alan kurmak için kolları sıvadı.
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    İlkokul mezunu Abacı, Kayabağ Mahallesi'ndeki 10 bin metrekarelik mera arazisinde onlarca çam, kayısı, badem ve elma fidanını toprakla buluşturdu.
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Triportör ile sık sık bölgeye gelen 4 çocuk babası Abacı, çift bastonla yürüyerek gücünün yettiği kadar ağaçlar için emek veriyor, zaman zaman emekli maaşından ayırdığı parayla işçi tutup alanın bakımını yaptırıyor.
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Abacı, insanlar için faydalı işler yapmanın önemli olduğunu düşündüğünü söyledi.
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Çocukluktan beri doğayı sevdiğini dile getiren Abacı, "Gençliğimde buralarda devamlı gezerdim, buralara bakardım. Yaşlanınca ne iş yapayım, vakti nasıl geçireyim diye düşündüm. Benim çalışmam lazım, gezmem lazım. Böylece burayı yapmaya karar verdim" dedi.
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    "YAŞIM 93, ALLAH BANA BİR GÜÇ VERİYOR"

    Abacı, Kızıltepe Geben Çamlığı adını verdiği ağaçlık alanın ziyaretçisinin çok olduğunu, onların hatırasına da birlikte ağaç diktiklerini dile getirdi.

     
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Gücü yettiği kadar çalıştığını anlatan Abacı, "Burayı yapmaya başlayalı 2 sene oldu. Ben ancak gücümün dahilinde 10 bin metrekare yeri korumaya aldım. Burası bir orman olsun, öldükten sonra rahmet okusunlar istedim. 
  • 93 yaşında çevreyi yeşertmek için çalışıyor

    Yaşım 93, Allah bana bir güç veriyor. Dünya benim, ne kadar mutluyum, bu bana güç veriyor. Yoksa benim 3 yaşıtım var, üçü de evinden çıkamıyor" şeklinde konuştu.

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