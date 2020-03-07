Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Haberlerİş-Yaşam99 yıl önce 1 kişiyle başlamıştı - Haberler
ABONE OL

Finans sektöründeki kadın çalışan sayısı yüzde 50'yi geçti

Bankacılık sektöründe ilk Türk Müslüman kadın olarak Feride Şevket Hanım'ın ismi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle anıldı. Binlerce kişi, farkındalık projesi kapsamında Feride Şevket Hanım Bankası olarak LinkedIn üzerinde açılan şirkette kendini çalışıyor olarak gösterdi. Proje kapsamında finans sektöründe çalışan kadınlara dair verilere de yer verildi. Feride Şevket Hanım'ın 99 yıl önce açtığı kapıdan giren kadınlar, günümüzde finans sektöründeki çalışanların yarısından fazlasını oluşturuyor

Feride Şevket Hanım
HABERTURK.COM

8 Mart Dünya Kadınlar Günü öncesinde oluşturulan bir farkındalık projesi sosyal medyada hızla yayılmaya başladı. LinkedIn'de Türkiye'nin ilk kadın bankacısı olan Feride Şevket Hanım'ın ismine açılan Feride Şevket Hanım Bankası tarafından yapılan paylaşımlar kısa sürede binlerce kez görüntülendi ve çok sayıda yorum aldı.

LinkedIn profilinize Feride Şevket Hanım Bankası’nda çalıştığınızı ekleyin, kariyerinizde anlamlı bir değişikliğe yer verin. Bir günlüğüne kendi pozisyonunla Feride Şevket Hanım Bankası’nda çalıştığını bildir, kadınların finans sektöründeki gücünü göster #FerideŞevketHanımBankası mesajını veren bankanın çalışan sayısı 10 bini aştı, takipçi sayısı ise 1172 oldu.

Kadınlara bankacılık sektörünün kapısını açan kişi olarak bilinen Feride Şevket Hanım’ı farkındalık projesiyle anmayı ve 8 Mart'a dikkat çekmeyi amaçlayan projeyi henüz sahiplenen resmi bir banka ya da kurum/kuruluş olmadı.

1921 yılında Osmanlı Bankası'nda çalışmaya başlayan Feride Şevket Hanım, ilk Türk Müslüman kadın bankacı olarak biliniyor. Gişe memuru olarak çalışmaya başlayan Feride Şevket Hanım’ın ardından kadınlar finans ve bankacılık sektörünün birçok kademesinde görev almaya başlamıştı. 

Finans sektöründeki verilere göre kadınların çalışma oranı yüzde 50 ile diğer sektörlerin önünde yer alıyor.

Feride Şevket Hanım Bankası'nın, Deloitte ve Türkiye Bankalar Birliği (TBB) verilerine dayanarak paylaştığı bilgilere göre finans sektöründe kadınların yüzde 80'i fikirlerine erkek çalışanlarınki kadar değer verildiğini düşünüyor. Terfi değerlendirmelerinde erkeklerle eşit muamele gördüğünü düşünenlerin oranı yüzde 69.

TBB verilerine göre finans sektöründeki kadın çalışan sayısı Türkiye'nin en büyük bankasının 4 katına eşit. Sektördeki kadın sayısı Türkiye'deki 48 bankasının çalışanlarından fazla.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

İşte Türkiye'nin kadın erkek eşitliği karnesi - Haberler
İŞ-YAŞAMİşte Türkiye'nin karnesi
'Kadın istihdamının artması refahı artırır'
İŞ-YAŞAM'Türkiye'nin en büyük doğal kaynağı kadınlar'
Eşitlik için gidecek çok yol var
İŞ-YAŞAMDünya 5.8, Türkiye 5 puan aldı
Son dakika! GroupM Türkiye’de de yeni atamalar - haberler
İŞ-YAŞAMGroupM Türkiye'de üst düzey atamalar
Koronavirüs sert vurdu! 2 haftalık kayıp 95 milyar euro - Haberler
İŞ-YAŞAM2 haftalık kayıp 95 milyar euro
Bakan Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" jürisiyle buluştu
İŞ-YAŞAMBakan Dönmez, "Türkiye'ye Enerji Veren Kadınlar" ...
TCMB'den para ve kıymetli maden transfer ücretlerini içeren yeni tebliğ
İŞ-YAŞAMBankadan para transferi ücretleri değişti
Orman köylüsüne 204 milyon TL destek
İŞ-YAŞAMOrman köylüsüne 204 milyon TL destek
Sabiha Gökçen'den 2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti
İŞ-YAŞAM2 ayda 5.5 milyon yolcu geçti
Koronavirüsün uğramadığı ada gibiyiz - Koronavirüs haberleri
İŞ-YAŞAMVirüsün uğramadığı ada gibiyiz

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X